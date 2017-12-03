Engelini okla 12'den vurdu





EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trafik kazası sonrası bacağını kaybeden ve okçuluk sporuyla hayata tutunan 19 yaşındaki Mesutcan Kurt, milli sporcu olduktan sonra Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyor.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojileri öğrencisi Kurt, 4 yaşındayken arkadaşlarıyla top oynadığı sırada bir tırın çarpması sonucu sağ bacağını kaybetti.

Bacağının kesilmesiyle bu yaşına kadar koltuk değnekleriyle zor günler yaşayan Kurt, protez bacağını kullanmaya başladıktan sonra bir yıl önce okçuluk sporuyla hayatına yeniden yön verdi.

Mesutcan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce geçirdiği kaza sonucu engelli olduğunu ve yaşadığı sıkıntıları ilk başlarda kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Çocukluk çağında arkadaşları koşup, eğlenirken kendisinin bacağı olmadığı için üzüldüğünü ve çoğu zaman evden çıkmak istemediğini belirten Kurt, "Bu süreçte tek tesellim eğitimdi. Zor zamanlar geçirdim. İlköğretim ve liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdim. Üniversitede biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam ediyorum. Küçüklüğümden bu yana ok ve yaya karşı hep ilgim vardı. Eğitim, tedavi vesaire derken hep içimde kalmıştı okçuluk." dedi.

Geçen yıl okçuluk sporu için Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne başvurmasının ardından Edirne Gençlik Merkezi'nde antrenör eşliğinde çalıştığını anlatan Kurt, şunları kaydetti.

"O yayı tutmak... Oku yaya yerleştirip atmak, antrenmanlar olsun gerçekten mutluluk verici. Daha önce benim için zor olacağını düşünüyordum, kendim de bundan keyif almaya başladım. Okçuluk sporuyla yeniden hayata tutundum. Her insanın amacı, hedefi ve hayalleri vardır. Benim de amacım milli okçu olmak. Milli okçu olduktan sonra ülkemi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım oyuncularımız tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Final maçını nefeslerimizi tutarak izledik. Ben de ampute futbolcularımız gibi ampute okçu olarak ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum. Hem eğitimimi hem de antrenmanlarımı en iyi şekilde yapıyorum. İnşallah hayallerimi gerçekleştiririm."

Engellilerin eve kapanarak hayata küsmemesi gerektiğini ifade eden Kurt, her engellinin bedeni elverdiğince kendine uygun sporu yapması gerektiğini dile getirdi.





- "Azimli ve çalışkan olması bizi umutlandırıyor"





Mesutcan Kurt'un antrenörü Mustafa Sandalyeci de sporcusunun azimli ve çalışkan olduğunu anlattı.

Haftanın üç günü antrenman yaptıklarını belirten Sandalyeci, şöyle konuştu:

"Mesutcan çok istediği için okçuluğa kısa sürede alıştı. Tabii ilk zamanlar lastik ve teknik çalışmalar yaptık. Sonrasında bacağı için protez yaptırma süreci yaşadı. İki aylık bir aranın ardından çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Şimdilerde oku kurup hedefe atabiliyor. Başarılı sonuçlar elde ediyor. Mesutcan'ı istediği gibi milli okçu yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sporcumuzun azimli ve çalışkan olması bizi umutlandırıyor. İnşallah milli sporcu olduktan sonra da ülkemizi için başarılı sonuçlar alacağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığının güzel yatırımlar yaptığını dile getiren Sandalyeci, tüm engellilerin bunlardan ücretsiz olarak yararlanabileceğini kaydetti.