Engelleri aşmak için daldılar

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Beyazay Derneği ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nda düzenlenen "Aşmak İçin Hareket" projesi kapsamında engellilerle dalış yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu proje kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, oyuncu Wilma Elles ve dalgıçlar, engel gruplarını temsil eden 7 engelliyle limanda tüplü dalış gerçekleştirdi.

Dalış sonrası Çağırıcı, engellilerle ilgili birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Daha önce aynı projeyi İstanbul Boğazı ve havuzda uyguladıklarını belirten Çağırıcı, "Bugün de Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Beyazay Derneği ile birlikte Saros Körfezi'nde gerçekleştiriyoruz. Birçok engelli kardeşimiz katıldığı yarışmalarda dünya birincilikleri aldı. Uluslararası yarışmalarda dereceler aldılar. Yine engelli sporunda çok iyi noktadayız. Özellikle uluslararası müsabakalarda, en son engelliler dünya şampiyonasında dereceler ve madalyalar aldık. Olimpiyatlara katıldık. Engelli basketbol takımımız Türkiye süper liginde mücadele ediyor." dedi.

Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi ve hükümetin engelliler ve ailelerini her konuda iyi bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Lokman Ayva da engelli ve engelsizlerin birlikte dalarak aynı heyecanı yaşadığını ifade etti. Engelli ve engelsizlerin toplumun her alanında birlikte hareket edebildiğini anlatan Ayva, "Engelsizlerin bile çok fazla dalmadığı dönemde, başka dünya işlerine dalıp gittiği bir dönemde engellilerin dalıyor olması çok önemli bir şey. Hayatı, dünyayı, denizin altını birlikte paylaşmanın önünde engel yok diyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Elles de "Aşmak İçin Hareket" kampanyasının engelliler için önemli ve farkındalık oluşturan bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Engellilere yönelik etkinliklerde yer almaya çalıştığını belirten Elles, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve engellilerin aileleri de katıldı.















