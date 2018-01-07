ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da devlet korumasındaki bedensel ve zihinsel engelli kadınlar, ebru ve ahşap boyama gibi çeşitli sanat etkinlikleriyle engellerini aşıyor.

Aziziye ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hizmete konulan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, devlet korumasında olan bedensel ve zihinsel engelli kadınlar, usta öğreticiler nezaretinde ebru, ahşap boyama, hobi ve el işi atölyelerinde çeşitli etkinlikler yaparak hayata tutunuyor.

Merkezin Müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır devlet korumasındaki engelli kadınlara yönelik hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezde aynı zamanda 0-6 yaş gruplarından ağır engelli çocukların da hizmet aldığını anlatan Polat, fizyoterapist, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve usta öğreticilerle hizmet verdiklerini belirterek, "Yine merkezimizde bireysel eğitim odaları, fizyoterapi salonu, yüzme havuzu ve iş uğraşı atölyelerimiz mevcut." dedi

Polat, amaçlarının engellileri hayata kazandırmak olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın gayesi engelleri kaldırmak ve engelsiz ortam oluşturmak. Engellilerimizin vücut fonksiyonlarını daha aktif hale getirip onları hayata kazandırmak için kampüs şeklindeki yerleşkemizde yetişkin engelli kadınlarımızla ebru sanatı, ahşap boyama ve yaşam evlerinin duvarlarında boyama faaliyetleri yapıyoruz. 0-6 yaş grubundaki ağır engelli çocuklarımıza da rehabilitasyon hizmeti veriyoruz."

- "5 yıldızlı otel konforunda hizmet"

Engelli kadınların eğitim ihtiyaçlarını da karşılandığını aktaran Polat, merkezin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu kaydetti.

Polat, merkezin konforuna işaret ederek, "Burada 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Yaşam ünitelerimizde 3 kişilik odalar mevcut. Odalarımız 15 metrekareden büyük. Ayrıca kuruluşumuzun erişilebilirlik belgesi mevcut." ifadesini kullandı.

Engellilerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin zaman zaman sergilenerek vatandaşlara sunulduğunu anlatan Polat, engellilerin sergiden elde edilen gelirle de bütçelerine katkı sağladıklarını dile getirdi.

- "Öğrencilerim çok yetenekli"

Ebru sanatı usta öğreticisi Fadime Çınar da öğrencilerin çok yetenekli olduklarını söyledi.

Öğrencilerinin sanata karşı büyük ilgi duyduğunu ifade eden Çınar, "Onlar benimle ben de onlarla çalışmayı çok seviyorum. Burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz, ebrudan boyamaya, baskı ve el işinden örgüye kadar çeşitli sanat işleriyle uğraşıyoruz. Zaman zaman karamsar oldukları oluyor ama sanatla uğraşınca hayal dünyaları değişiyor ve engellerini sanatla aşıyorlar." dedi.

Çınar, engellilerin verilen eğitimleri kısa sürede kavradıklarını belirterek, ebru ve diğer sanat etkinliklerini yapmak için istekli olduklarını aktardı.

Merkezdeki kalan engelliler ise sanatsal faaliyetlerle uğraşarak hayata bağlandıklarını ifade etti.