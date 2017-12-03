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Engelleri 'Sihirli Ellerin Ritmi' korosu ile aşıyorlar

Kırklareli'de down sendromlu, otizmli ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Sihirli Ellerin Ritmi" korosu 7 Aralık'ta ilk konserlerini vermenin heyecanını yaşıyor.

Engelleri 'Sihirli Ellerin Ritmi' korosu ile aşıyorlar

KIRKLARELİ - Özgün Tiran

Kırklareli'de down sendromlu, otizmli ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Sihirli Ellerin Ritmi" korosu dünyaya açılmak istiyor.

Engelliler Umut Spor Derneğince yaklaşık 1 yıl önce engellilerin öz güvenlerinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanarak kurulan koro, ilk konserini vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Engelliler Umut Spor Derneği Başkanı Nihal Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıl önce 11 engelliden oluşan koronun konser verebilecek düzeye geldiğini söyledi.

Müzik ile tüm engelleri aştıklarını belirten Bircan, engellilerin ilk konserini 7 Aralık'ta vereceğini belirtti.

Müzik ile uğraşan engellilerin bazı davranışlarındaki gelişimlerinde önemli farklar gözlemlediklerini ifade eden Bircan, "Müzik engellilerimize gerçekten çok iyi geldi. Daha önce uyuyamayan engelliler koronun kurulmasından sonra uyuyabiliyor, konuşmaları gelişerek öz güvenlerinin arttığını gördük. Artık kendi̇mi̇ze bi̇r hedef koyduk ve koromuzu uluslararası boyutlara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Engellilere fırsat verilmesi gerektiğini anlatan Bircan, engellilerin de müzik yapabileceğini ve müzik ile hayatlarını idame ettirebileceklerini herkese göstermek istediklerini vurguladı.

Bircan, engellilerin her zaman yanında yer alan ve engellileri destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Engellilerin kendilerini ispatlamak istediklerini kaydeden Bircan, bunların her engelin üstesinden gelebileceklerine dikkat çekti.

Müzik öğretmeni Murat Özek ise engellilerle çalışmanın kendisini ayrı bir mutlu ettiğini bildirdi.

Haftada 2 gün çalışmalar yaptıklarını belirten Özek, engellilerin koru ile birbirlerine olan bakış açılarının değişerek sosyalleşmeye başladıklarını anlattı.

"İmkan verilmesini istiyoruz"

Engellilerden Çağdaş Emrah Kahya ise kendilerine imkan verilmesini istediklerini söyledi.

Koro ile dünyanın her yerinde konserler vermeyi istediklerini belirten Kahya, müziği çok sevdiğini belirtti.

Müzik ile hayata bakış açısının değiştiğini anlatan Kahya, "Engelliler her şeyi başarabilir. İmkan verilmesini istiyoruz. Koro olarak davet bekliyoruz." dedi.

Engelli İlknur Bircan da koroda bulunmaktan çok mutlu olduğunu ve koro ile yeni arkadaşlar edindiğini dile getirdi.

Engelli velisi Hüseyin Kahya, oğlunun müzik korosu ile sosyalleşmeye başladığını ve her hareketinin olumlu yönde geliştiğini bildirdi.

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EngellilerKoroOtizmli
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