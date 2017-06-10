Engellerini sebze yetiştirerek aşıyorlar

VAN (AA) - YUSUF SOYALP - Van'da engelli öğrenciler, kişisel becerilerini geliştirmek için yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştirerek hem sosyal yaşama katılıyor hem de kişisel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Merkezin müdür yardımcısı Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim merkezinde öğrencilerinin gelişimi için sebze yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Serada öğrencilerinin çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini anlatan Kurt, "Öğrencilerimiz mevsime ve bölgenin coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurarak dönemlere göre üretim yapıyor. Bu dönem öğrencilerimiz domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünler yetiştiriyor. Bu ürünleri yetiştirirken bir yandan kendilerine olan güven duyguları artıyor bir yandan da bir şeyler başarmanın hazzını yaşıyorlar." dedi

Kurt, şunları kaydetti:

"Bu çocuklara akademik olarak çok şey kazandıramıyoruz. Çünkü öğrencilerin kapasiteleri bellidir. Biz bunları hem topluma kazandırmak hem de kendilerinin de bir şeyler başarabileceklerini göstermek için bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Öğrencimiz bir ürünü sıfırdan yetiştirdiği zaman kendisi toplumun diğer bireyleri gibi 'bir şeyler yapabiliyorum, bir şeyleri başarabiliyorum' düşüncesi ile gelişimine katkı sunuyor. Öğrencilerimizin burada yetiştirdiği ürünlerin bir kısmını geçen yıl ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık."

- "Serada sabretmeyi öğreniyorlar"



Öğretmen Zeynep Türker, öğrencilerin tarım dersinde bitkinin yetişmesini en başından beri izleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Öğrenciler bir bitkinin nasıl yetiştiğini en başından beri görmekte ve gelişen süreci bizzat deneyimlemektedir. Öğrenciler sadece izlemiyor toprak taşıyor, tohum ekiyor, sulamaları yapıyor. Bu da onların gelişimi için büyük katkı sunuyor. Sabretme konusunda zorluk yaşayan öğrenciler bunu serada çalışarak öğreniyorlar." dedi.

Öğretmen Esra Dinçsoy öğrencilerin bitki ve toprağa ilgi duyduğunu anlatarak, "Buraya ilk geldikleri zaman topraktan korkuyor ve toprağa dokunamıyordu. Onlarla burada çalıştıktan sonra bitki ve toprağa ilgi duymaya başladılar. Çıkan ürünleri gördükçe mutlu oldular." diye konuştu.