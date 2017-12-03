Engelli anne olimpiyatlara bebeğiyle hazırlanıyor





ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Bedensel engelli milli atıcı Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi sürdürdüğü antrenmanlarda 7 aylık kızını da yanından ayırmıyor.

Türkiye'yi daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının yanı sıra 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda temsil etme başarısı gösteren Çağla Atakal, hazırlıklarını Ordu'da sürdürüyor.

Milli sporcu, kendileri için hazırlanan poligonda teknik ve taktik çalışma yaparak eksiklerini gidermeye çalışırken, 7 aylık kızını da yanında götürüyor.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in makam aracıyla kızı Elis Doğa ile birlikte haftanın üç günü poligona giden Çağla Atakal, kızının ihtiyaçlarını da antrenman sırasında gideriyor.

Türkiye'yi 10 metre ve 50 metre havalı tüfek kategorisinde temsil eden Çağla Atakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır atıcılık sporuyla ilgilendiğini söyledi.

16 yaşında atıcılıkla tanıştığı dile getiren Atakal, sporla ilgilenmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çağla Atakal, spor yaparak öz güveninin arttığını ve hayata bağlandığını belirterek, "Mutlu yaşamayı ve gülmeyi çok seviyorum. Bu spor sayesinde de çevre edindim ve arkadaş ortamım gelişti. O yüzden bu sporu yapmaktan çok mutluyum. Spor benim için çok önemli. Vazgeçilmeyecek bir şey." dedi.

Doğuştan engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Atakal, insanların yılmamasını, hayata sımsıkı sarılmasını istedi.



Atıcılık sporuyla ilgilenmeye başladıktan sonra çeşitli kategorilerde derecelerinin bulunduğunu da anımsatan Çağla Atakal, en son 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak ülkesini temsil ettiğini aktardı.

Atakal, antrenmanları şimdilik Ordu'da gerçekleştirdiğini anlatarak, "Önümüzdeki günlerde kamp programlarımız başlayacak. İnşallah ikinci sefer olimpiyatlara katılıp derece yapmak istiyorum. Bu konu da çok iddialıyım." diye konuştu.





- Bebeğiyle motive oluyor





Antrenmanlara bebeğini de götürerek motive olduğunu dile getiren Atakal, "Eşimle 2008 yılında tanışmıştık. Sonra evlendik ve bu evlilikten bir çocuğumuz dünyaya geldi. Şimdi kızımız 7 aylık. Anne olmak çok ayrı bir şey. Onu yaşayınca anlıyorsunuz. Ama engelli anne olmak apayrı bir şey." şeklinde görüşlerini aktardı.

Çağla Atakal, hamile olduğunu Rio Paralimpik Oyunları sırasında öğrendiğini anlatarak, "Hep bir korku ve endişe içerisindeydim. 'Acaba çocuğumu taşıyabilir miyim, ona zarar gelir mi?' diye düşünüyordum. Bunun için de sürekli doktora gidiyordum. Çok şükür bebeğimizi sağ salim kucağımıza aldık. Bugün kızımız 7 aylık ancak ben ondan hiç ayrılmak istemiyorum. Antrenmanlara dahi beraber geliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bebeğinin kendisine hiç yük olmadığını, zaman zaman ihtiyaçlarını da antrenman esnasında giderdiğini söyleyen Atakal, imkan buldukça bebeğini yanında getirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in kendisine makam aracını tahsis ettiğini söyleyen Çağla Atakal, "Bu sayede antrenmana gelirken giderken bir sorun yaşamıyorum. Bu konuda da sayın müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisi her zaman yanımızda olmuştur ve her türlü eksiklerimizi gidermiştir." diyerek sözlerini tamamladı.