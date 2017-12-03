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Engelli anne olimpiyatlara bebeğiyle hazırlanıyor

Bedensel engelli milli atıcı Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi sürdürdüğü antrenmanlarında 7 aylık kızını yanından ayırmıyor.

Engelli anne olimpiyatlara bebeğiyle hazırlanıyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye'yi daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının yanı sıra 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda temsil etme başarısı gösteren Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Ordu'da sürdürüyor.

Milli sporcu, kendileri için hazırlanan poligonda teknik ve taktik çalışma yaparak eksiklerini gidermeye çalışırken, 7 aylık kızını da yanında götürüyor.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in makam aracıyla kızı Elis Doğa ile birlikte haftanın üç günü poligona giden Çağla Atakal, kızının ihtiyaçlarını da antrenman sırasında gideriyor.

Türkiye'yi 10 metre ve 50 metre havalı tüfek kategorisinde temsil eden Çağla Atakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır atıcılık sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Doğuştan engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Atakal, insanların yılmamasını, hayata sımsıkı sarılmasını istedi.

Atakal, antrenmanları şimdilik Ordu'da gerçekleştirdiğini anlatarak, "Önümüzdeki günlerde kamp programlarımız başlayacak. İnşallah ikinci sefer olimpiyatlara katılıp derece yapmak istiyorum. Bu konu da çok iddialıyım." diye konuştu.

Bebeğiyle motive oluyor

Antrenmanlara bebeğini de götürerek motive olduğunu dile getiren Atakal, "Eşimle 2008 yılında tanışmıştık. Sonra evlendik ve bu evlilikten bir çocuğumuz dünyaya geldi. Şimdi kızımız 7 aylık. Anne olmak çok ayrı bir şey. Onu yaşayınca anlıyorsunuz. Ama engelli anne olmak apayrı bir şey." şeklinde görüşlerini aktardı.

Çağla Atakal, hamile olduğunu Rio Paralimpik Oyunları sırasında öğrendiğini anlatarak, "Hep bir korku ve endişe içerisindeydim. 'Acaba çocuğumu taşıyabilir miyim, ona zarar gelir mi?' diye düşünüyordum. Bunun için de sürekli doktora gidiyordum. Çok şükür bebeğimizi sağ salim kucağımıza aldık. Bugün kızımız 7 aylık ancak ben ondan hiç ayrılmak istemiyorum. Antrenmanlara dahi beraber geliyoruz." açıklamasında bulundu.

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