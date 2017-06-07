Engelli bireylere ücretsiz fizik tedavi hizmeti

İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, maddi imkansızlığı bulunan, ihtiyaç sahibi engellilere fiziksel tedavi desteği verilecek.

Vakfın, Astra Group iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, ilk tedavinin yapılacağı isim, serebral palsiyli (CP) ve yüzde 98 ağır özürlü raporu bulunan 7,5 yaşındaki Kuzey Kayra Konyar oldu.

Dünyaya gelişinin 7. ayında ailesinin bazı fiziki sorunlar gözlemlediği Konyar, hemen hekime götürüldü.

Ancak yapılan tüm incelemelere, araştırmalara rağmen Konyar'a CP tanısı tam olarak 3 yaşındayken konuldu. Şu anda yüzde 98 ağır özürlü olan Kuzey Kayra'nın fiziksel rehabilitasyonla hayatını daha konforlu sürdürebileceğini düşünen Konyar çifti Engelsiz Yaşam Vakfına başvurdu.

Vakıf da bunun üzerine bir iş birliği çalışmasını gündeme getirerek, engelli olup ihtiyaç sahibi konumunda olan bireylere ücretsiz şekilde fizik tedavi hizmeti verilmesini sağladı.

- "Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize başvurabilir"

Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, engelli bireylerin fizik tedavi hizmetlerine ücretsiz ulaşabilmesi için bir iş birliği projesi başlattıklarını söyledi.

Kaplakarslan, "Gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle de güzel bir sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdik. Bu kapsamda engelli bireylerimizin fizik tedavi ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanabilecek. Bu tür çalışmalar devam ediyor. Hizmetin tamamı ücretsiz. Bu anlamda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize başvurabilir." dedi.

Konyar'ın annesi Arzu Konyar da 7 aylıkken birtakım sorunlar olduğunu fark ederek, doktora başvurduklarını, ancak yapılan incelemelerden bir sonuç alınamadığını anlattı.

Daha sonra oğlu Kuzey Kayra'ya 3 yaşındayken serebral palsiy teşhisinin konulduğunu belirten Konyar, "Ebeveyn olarak çok ciddi sorunlar da yaşıyoruz. Ancak böyle bir desteğin de sunulması bizi gerçekten çok mutlu etti. Oğlum bundan sonra daha sık rehabilitasyon alabilirse çok daha güzel bir hayat sürecek. Şu anda tamamen bize bağımlı yaşıyor ama sık tedavi alabilirsek tek başına da yaşayabilme kabiliyetlerine kavuşabilecek." diye konuştu.

Kuzey Kayra Konyar'ın fiziksel tedavisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Tetik gözleminde gerçekleştirilecek.