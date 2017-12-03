Engelli çocuklardan mehteran gösterisi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, engelli çocuklar tarafından sunulan mehteran gösterisi büyük beğeni topladı.

Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellileri ve ailelerini eğlendirmek amacıyla bir düğün salonunda etkinlik düzenlendi.

Aileleri tarafından mehteran kıyafeti giydirilen Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencisi 10 engelli çocuk, çalan şarkı eşliğinde ellerindeki enstrümanlarla mehteran gösterisi sundu.

Engelli çocukların mehteran gösterisi büyük beğeni toplarken, türküler eşliğinde çeşitli eğlenceler de yapıldı.

Etkinlikte konuşan Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, her bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

Sadece 3 Aralık'ın değil, 365 günün engellilere yönelik farkındalık günü olarak kutlanması gerektiğini belirten Burhan, "Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak, hepimize düşen toplumsal bir görevdir. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de her zaman engellilerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına önem verdiklerini vurguladı.

Sokak, park ve kaldırımlarda engellilerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Burhan, "Birçok belediye bu çalışmalara yeni başlarken, belediyemiz çok daha önce bu çalışmalara başladı ve devam ediyor. İnşallah bundan sonra daha güzel çalışmalara imza atacağız." şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Esin İmge Aygen ise engelli olmanın bir sorun değil fakat engelliliğin toplumun tartışmasız bir gerçeği olduğunu söyledi.

Bu konuda farkındalık oluşturmak adına her yıl 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığına dikkati çeken Aygen, "Engelliler Günü, kutlama denilince her sorunun çözüldüğü bir programmış gibi algılanıyor ancak biz engellilerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve bu sorunlara çözümler üretildiği, engelli kardeşlerimizin kendilerini topluma tanıttığı bir gün olarak düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.