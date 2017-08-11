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Engelli çocukların İstanbul gezisi

- AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin sosyal yaşantıdan kopmalarını önlemek amacıyla 15 engelli çocuk için İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi

Engelli çocukların İstanbul gezisi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 15 engelli çocuğun katılımıyla İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde yaşayan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engellilerden oluşan 15 çocuk ve aileleri, AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünden kalkan otobüsle İstanbul'a gitti.

Gezi öncesi heyecanlı olan çocuklar ve ailelerine AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Yılmaz da eşlik etti.

Yılmaz, engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntılardan dolayı herhangi bir gezi veya sosyal faaliyet yapamadıklarını belirterek, down sendromlu çocukların ailelerinden geziye ilişkin bir teklif aldıklarını ifade etti.

Yılmaz, "İstanbul'la alakalı büyük talep gelince aynı ekibi İstanbul'a götürmek istedik. Geziyi gerçekleştireceğimizi söyledik. Bizim için ailelerin böyle bir talebi olması bizleri gururlandırdı. AK Parti engelli ve yaşlıların mağdur ve yoksulların partisi olduğu için böyle bir teklifi üzerimize vazife bildik. İl Başkanının destekleriyle gezimi gerçekleştiriyoruz. Kadir Topbaş'ın da ciddi anlamda katkıları var. Bu etkinlikler ve gezilerin onlara motivasyon anlamında görsel anlamda da çok katkı koyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Engelli çocuklardan Gökay Göksel, geziden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirterek, gezi kapsamında Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yerebatan Sarnıcını ve Sultanahmet'i gezmek istediğini kaydetti.

Geziye katılan engelli çocuklardan İrem Korkmaz da geziyi düzenleyenlere teşekkür ederek, geziden dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

İstanbul'da 2 gün boyunca sürecek gezi kapsamında 15 çocuk ve aileleri Topkapı Sarayı, Miniatürk Parkı,Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih müzesi ve Sultanahmet Meydanı'nı gezecek.

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