Engelli genç köy okullarındaki kardeşlerine umut oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bedensel engelli lise öğrencisi Hilmi Yılmaz, öğretmenleri ve arkadaşlarının desteği ile temin ettiği kitap ve kırtasiye malzemelerini sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği Doğu ve Güneydoğu'daki köy okullarına gönderiyor.

Gazi Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Yılmaz, kitap ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan köy okulları için yaptığı çalışmalarla çevresine örnek oluyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki okulların öğretmenleri ile sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran Yılmaz, ihtiyaçları belirledikten sonra yardım çalışması başlatıyor. Öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve velilerden büyük destek gören Yılmaz, bugüne kadar çok sayıda köy okuluna yardım gönderilmesine öncülük etti.

- "Sosyal medya üzerinden irtibata geçiyoruz"



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada köy okullarının yardım kampanyalarını takip ettiğini söyledi.

Zor şartlarda eğitim gören öğrenciler için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu'daki öğretmenler ile sosyal medya üzerinden irtibata geçiyoruz. Okuldaki öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın desteği ile topladığımız kitapları, defterleri, kalemleri ve boyaları kargoyla köy okullarındaki minik kardeşlerimize gönderiyoruz. Daha önce Afyonkarahisar'daki köy okullarının yanı sıra Siirt, Erzurum ve Erzincan'daki köy okullarına kitap ve kırtasiye göndermiştik. Bugün de yardımlarımızı Ağrı'daki kardeşlerimize gönderiyoruz."

Yılmaz, köylerde eğitim gören kardeşlerinin abileri olarak onların iyi bir eğitim alabilmelerine destek olmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Öğrenciler için bir şeyler yapabilmenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Köy okullarına yaptığımız yardımlardan dolayı çok seviniyorum. İnşallah gönderdiğimiz materyaller oradaki minik kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlar." dedi.

- "Köy okullarına kitap ve kırtasiye yardımında bulunuldu"

Gazi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Mehmet İvecen de bedensel engelli Yılmaz'ın okulda çok sevilen bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Yılmaz'ın hayatla barışık olduğu için engelini aşabilen bir öğrenci olduğuna değinen İvecen, şunları kaydetti:

"Hilmi, 4 yıl önce okulumuza ilk geldiğine göre çok önemli mesafe kat etti. Özellikle yürüme ve konuşmasında büyük sıkıntıları vardı. Mobilya ve dekorasyon bölümüne başladıktan sonra el becerisinin yanı sıra öz güveni arttı. Öğrencimiz sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor. Bir süre önce bize köy okullarına yönelik yardım kampanyası düşüncesini anlattı. Biz de öğrencimizin okulda başlattığı yardım kampanyasına destek olduk. Bu sayede bugüne kadar hem Afyonkarahisar hem de başka illerdeki köy okullarına kitap ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Bundan sonra da öğrencimizin öncülük ettiği projelere okul olarak destek vereceğiz."

İvecen, Yılmaz'ın köy okulları için gerçekleştirdiği kitap ve kırtasiye kampanyasının diğer öğrencilere örnek olduğunu ifade etti.



