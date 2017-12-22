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Engelli gencin darp ve kesici aletle yaralandığı iddiası

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli genç, 4 kişi tarafından gözleri bağlanıp darbedildikten sonra karnından kesici aletle yaralandığını iddia etti

Engelli gencin darp ve kesici aletle yaralandığı iddiası

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde 4 kişi tarafından gözleri bağlanarak darbedildiğini ve karnından kesici aletle yaralandığını iddia eden engelli, tedavi edildi.

Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Hasan Şişman (25), dün bir bankta arkadaşıyla oturduğu sırada, bazı kişilerin saldırısına uğradı. Gözlerinin bağlanarak darbedildiğini ileri süren Şişman, kesici aletle karnından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Şişman, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hasan Şişman, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yanına gelen kişilerin "Beni tanıdın mı?" diyerek gözlerini bağladığını ve yerde bir süre sürüklediğini söyledi.

Gözlerinin kapalı olduğu sırada darbedildiğini ve karnından kesici aletle yaralandığını belirten Şişman, "Beni parkın yanına götürüp tekme tokat vurmaya devam ettiler. Birisini vurup yere düşürdüm ama 4 kişilerdi, baş edemedim. Yere yığıldım, yüzüme tekme attılar. Daha fazla bıçak darbesi almamak için karnımı içeri çektim. Dizlerime de vurmaya başladılar. Kanlar içinde yerde kaldım. Annemi aradım o açmayınca eve sürüklenerek gittim. Etraftakiler bana yardım etmedi." diye konuştu.

Annesi Azize Şişman ise yerde sürüklenerek eve gelmeye çalışan oğlunu ambulansla hastaneye götürdüklerini, şüphelilerin bulunması için jandarmanın çalışma başlattığını belirtti.

Şişman, Ramazan Bayramı'nda da engelli diğer oğluna fiziki şiddet uygulandığını dile getirdi.

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