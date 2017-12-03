Engelli haltercilerin hedefi büyük





BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Halterde iki kez Türkiye şampiyonu olan doğuştan felçli Furkan Sertel ile Türkiye üçüncüsü Nihat Yel, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor.

Doğuştan "Spina bifida" hastası olan ve belden aşağısı tutmayan Sertel, son iki yılda Aksaray'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonalarında 70 kiloda yarışarak, 130 kilo kaldırıp şampiyon oldu.

Geçen yılki şampiyonada 65 kiloda yarışan bedensel engelli Nihat Yel ise 97 kilo kaldırıp üçüncülük elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesinde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez toplam 6 saat çalışan başarılı sporcular, gözlerini dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna dikti.





- "Engellerimiz, dünya şampiyonu olmaya engel değil"





Furkan Sertel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında 20 kilo kaldırarak haltere başladığını belirtti.

Sertel, "Şu an 140 kiloyu antrenmanlarda kaldırıyorum. Amacım ilk planda Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmekti. Şimdi dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Saat 09.00'da kalkıyorum, kahvaltımı yapıp 10.00'da antrenmana başlıyorum. İki saat çalışıyorum. Akşamki ikinci antrenmanda ise 4 saat çalışıyorum. Engellerimiz olsa da bu dünya şampiyonu olmaya engel değil." ifadelerini kullandı.

Kendisine, "Yüzyılın sporcusu" olarak adlandırılan merhum Naim Süleymanoğlu'nu örnek alan Nihat Yel de 2014 yılında ilk başladığında 40 kilo kaldırdığını bildirdi.

Yel, "İkinci gün 50 kilo kaldırdım. Şimdi 97 kilo ile geçen yıl Türkiye üçüncüsü oldum. İlk başta çok korkuyordum. Hocalarım çağırdı, bu korkumu yavaş yavaş yendim. Allah izin verirse dünya şampiyonu olacağım." dedi.

Engelli sporcuların antrenörü Caner Özteke de Sertel ve Yel'e inancının tam olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Furkan ilk geldiği yıl çok iyi çalıştı ve ikinci senesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra iki yıl üst üste şampiyon oldu. Nihat da geçen seneki aynı yarışmada üçüncü oldu. Adana'da milli takım kampına katıldık. Önümüzde bir rakibimiz yok. 2018 faaliyet raporu açıklandıktan sonra yolumuzu çizeceğiz. İnşallah iki sporcumuz da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."





- Engelli sporculara tam destek





Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da kent genelinde engelli sporculara her türlü imkanı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, en çok önem verdikleri branşlardan birinin halter olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bedensel engelli iki sporcumuz Türkiye çapınca ciddi başarılar gerçekleştirdi. Engelli çocuklarımıza imkan verdiğimiz takdirde neler yapabileceklerini net bir şekilde gösterdiler. İki sporcumuz da 2018'de milli takımlar seviyesinde yarışmalara katılacak. Müdürlük olarak onlara tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."