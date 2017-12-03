Engelli haltercinin yaşama azmi

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Doğuştan bedensel engelli lise öğrencisi Mehmet Emre Özdemir, engelinin neden olduğu güçlüklere rağmen okul hayatındaki başarısını halterde altın madalyayla taçlandırmak istiyor.

Anne karnında geçirdiği rahatsızlık sonucu kemik, sinir ve kas sisteminde oluşan hasar nedeniyle belden aşağısı tutmayan, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Uşak Sultan Halil Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi, 15 yaşındaki Mehmet Emre, okulda ve bir süredir devam ettiği halterde yaşama azmi ve sevinciyle dikkati çekiyor.

Akülü tekerlekli sandalyesi ile hiç kimseden yardım almadan okula ve haftada beş gün halter antrenmanlarına giden Mehmet Emre, ailesi, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve antrenörlerinden takdir topluyor.

Eğitim hayatındaki başarısını devam ettirerek bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyleyen Mehmet Emre, halter antrenmanlarının vücudunu ve beynini güçlendirdiğini belirtiyor.

- "Hayatım tekerlekli sandalye üzerinde geçti"

Engeli nedeniyle hayatının tekerlekli sandalye üzerinde geçtiğini, küçükken arkadaşlarıyla sokakta tekerlekli sandalyesiyle oyun oynadığını, ilerleyen yıllarda babasının aldığı akülü tekerlekli sandalyesinin hayatını çok kolaylaştırdığını anlatan Mehmet Emre, yaklaşık 5 yıldır tüm ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını söyledi.

Evinin okula yaklaşık bir kilometre mesafede olduğunu, okula tek başına gittiğini, okuldaki engelli asansörü ile sınıfına ulaştığını kaydeden Mehmet Emre, "Arkadaşlarımın yaptığı her şeyi yapmaya çalışıyorum. Teneffüslerde aşağı iniyor, onlarla vakit geçiriyorum. Derslerim oldukça iyi, bilgisayara ve bilgisayar oyunlarına ilgim var, bu nedenle bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ailemin ve hocalarımın desteğiyle umarım başarırım." diye konuştu.

- Halter antrenmanlarını aksatmıyor

Okuldan çıktıktan sonra haftada beş gün evine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki antrenman salonuna tek başına giden Mehmet Emre, günde 1,5 saat halter çalışıyor.

Türkiye şampiyonu olmak istediğini söyleyen Mehmet Emre, "59 kiloda yarışmalara hazırlanıyorum. Şu an 60 kilo kaldırabiliyorum, Kendi yaş ve kilomda 70 kilogram kaldırmayı hedefliyorum. İlerleyen dönemde altın madalya almak hayalim, antrenörüm fiziğimin bu spora çok yatkın olduğunu söylüyor. Halter benim vücudumu ve beynimi güçlendiriyor. Ağırlık kaldırırken her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emre, engelli bireylerin hayata küsmek yerine mutlu olmaya çalışmaları gerektiğini anlatarak, "Engelliler hayata küsmesin, evde oturmak yerine dışarı çıksınlar, mutlu olmak için hiçbir şey engel değil. Ben mutluyum, mutlu olmak için her şeyi yapıyorum. Arkadaşlarım var, okulda keyifli vakit geçiriyorum. Ailem sürekli bana destek oluyor. Engelli olmasaydım polis özel harekat ya da asker olmak isterdim." diye konuştu.

Mehmet Emre'nin fizik öğretmeni Sultan Yıldırım da öğrencisinin derse katılımının yüksek olduğunu, azmi ve çalışma isteğiyle arkadaşlarına örnek olduğunu söyledi.

Mehmet Emre'nin istediği tüm sorunları aşabilecek kararlılığa sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, onu tanımanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Uşak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Mustafa Tayyip Zeybek de Mehmet Emre'nin 2018 yılında halterde Türkiye derecesi yapabilecek yeteneğe sahip olduğunu anlattı.

Olumsuz hava koşullarında bile öğrencisinin antrenmanlarını aksatmadığına dikkati çeken Zeybek, "Emre, örnek bir sporcu. Engeline rağmen gayreti bizleri umutlandırıyor. Ümit ediyorum, önümüzdeki yıl halterde başarılı olacak. Kaldırdığı ağırlık her geçen gün artıyor." dedi.