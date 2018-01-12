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Engelli kardeşlerin tek hayali Necati Şaşmaz'ı görmek

- Hatay'da yaşayan kas hastası yatalak iki kardeş, dizi ve filmlerini severek izledikleri oyuncu Şaşmaz ile tanışabilmenin hayalini kuruyor - Baba Karaosman: - "Çocuklarım adeta onun dizisiyle büyüdü. Onu ne zaman izleseler çok mutlu oluyorlar"

Engelli kardeşlerin tek hayali Necati Şaşmaz'ı görmek

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan doğuştan kas hastası iki kardeşin tek hayali, dizi ve sinema oyuncu Necati Şaşmaz ile tanışmak.

Doğuştan kas hastası olan ve bu nedenle yürüyemeyen 19 yaşındaki Bestami ve 13 yaşındaki kardeşi Ahmet Karaosman'ın vücutları gelişmiyor.

Hareket edemeyen, ellerini ve kollarını rahat kullanamayan Karaosman kardeşler, bir yerden başka bir yere götürülmek istendiğinde de ise anne ve babaları tarafından kucakta taşınıyor.

Günlerinin çoğunu televizyon izleyerek geçiren Karaosman kardeşlerin en büyük hayalleri ise dizi ve sinema oyuncusu Necati Şaşmaz ile tanışmak.

Ahmet Karaosman, yaptığı açıklamada, Şaşmaz'ın tüm dizi ve filmlerini yakından takip ettiklerini belirterek "Onu ekranda her gördüğümüzde 'Acaba bir gün biz de tanışabilir miyiz?' diye hayaller kuruyoruz. Umarım bu hayallerimizi gerçekleştiririz. Onu çok seviyoruz." dedi.

Bestami Karaosman da Necati Şaşmaz'ın oynadığı dizileri adeta ezberlediğini ifade ederek onunla tanışıp kısa da olsa birlikte zaman geçirmeyi istediğini aktardı.

Baba Nuh Karaosman ise çocuklarının hayalinin gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacaklarını dile getirerek "Çocuklarım adeta onun dizisiyle büyüdü. Onu ne zaman izleseler çok mutlu oluyorlar. Onu televizyondan her gördüklerinde yüzlerinde güller açıyor. Eğer Necati Şaşmaz sesimizi duyar ve bize dönüş yaparsa çocuklarımı dünyanın en mutlu çocukları yapar." dedi.

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