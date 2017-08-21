Engelli kediyi sahiplendiler

HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Ahmet ve Gülsüm Soydan çifti, sokakta buldukları engelli kediyi sahiplendi.

Hassa Devlet Hastanesinde hizmetli olarak çalışan 40 yaşındaki Ahmet Soydan, kendisinin de yetiştirme yurdunda büyüdüğünü belirterek, yalnız yaşamanın zorluğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Birkaç ay önce hastane bahçesinde gördüğü, bir ayağı olmayan kedinin içler acısı haline dayanamadığını aktaran Soydan, "Kediyi yanıma alarak eve götürdüm. Eşimle karnını doyurup bakımını yaptık. O günden bu yana evin neşesi oldu." dedi.

Gülsüm Soydan da kediyi sahiplendiklerinde hamile olduğunu, karnında ölen yavrularını 1,5 ay önce ameliyatla aldırdıklarını söyledi.

"Pembe" adını verdikleri kedinin kaderinin kendilerine benzediğin ifade eden Soydan, "Pembe bize biz de Pembe'ye çok alıştık. Adeta çocuğumuz gibi oldu. Ona kendi çocuğum gibi bakıyorum. Yemesiyle, içmesiyle, hastalığıyla, temizliğiyle ilgileniyorum. Evlat sevgimi bununla dindiriyorum. Çocuğumuz olmadı ama Allah'ım bize bu kediyi gönderdi." diye konuştu.



