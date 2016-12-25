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Engelli kursiyerler Madame Tussauds Istanbul'u ziyaret etti

- Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri, özellikle Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adile Naşit, Albert Einstein, Angelina Jolie, Yaşar Kemal ve Arda Turan gibi isimlerin heykellerine yoğun ilgi gösterdi

Engelli kursiyerler Madame Tussauds Istanbul'u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri, sosyal etkinlik programı kapsamında ünlülerin balmumu heykel müzesi Madame Tussauds Istanbul'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli kursiyerler, dünyanın en büyük balmumu müzesi olma özelliği taşıdığı belirtilen ve 21. merkezi İstanbul'da ziyarete açılan Madame Tussauds'u gezdi.

İçerisinde dünyaca ünlü 55 ismin balmumu heykelinin bulunduğu müzede eğlenceli vakit geçiren kursiyerler, cep telefonlarıyla öz çekim yaptı, özellikle Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adile Naşit, Albert Einstein, Angelina Jolie, Yaşar Kemal ve Arda Turan gibi isimlerin heykellerine yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli kursiyerleri sosyal ziyaret programları kapsamında müzelere, tarihi ve turistik mekanlara götürdüklerini belirtti.

Dünya çapında tanınan bir mekan olan Madame Tussauds Istanbul'a götürdükleri engellilerin bilgi sahibi olduklarını kaydeden Çağırıcı, "Madame Tussauds İstanbul'da, hem tarihi kişilikler tanıtılıyor hem de görsel zenginlikler sergileniyor. Bu yüzden dünyada çok yoğun ilgi görüyor. Engelli hemşehrilerim de müzede hoşça vakit geçirerek, bilgi sahibi oldu. Onların mutluluğu için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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