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Engelli müzik grubu öğrencileri hamam kültürünü yaşadı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelli Sarayı müzik grubu öğrencileri, Beylikdüzü'ndeki özel bir hamamda, hamam kültürünü öğrenme fırsatı buldu.Hamamda bir araya gelen öğrenciler, Osmanlı hamam kültürüne...

Engelli müzik grubu öğrencileri hamam kültürünü yaşadı
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelli Sarayı müzik grubu öğrencileri, Beylikdüzü'ndeki özel bir hamamda, hamam kültürünü öğrenme fırsatı buldu.

Hamamda bir araya gelen öğrenciler, Osmanlı hamam kültürüne ilişkin bilgi edindi.

Engelliler için hamamların düzenlenmesini isteyen öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri enstrümanlar eşliğinde türkü söyledi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelli Sarayı müzik grubu eğitimcisi Zafer Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin sosyalleşmesi için hamam işletmelerinin de onlara uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Engellilerin her alanda aktif olmasını istediklerini dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:

"Engelsiz bir dünya, engelsiz bir hayat ve engelsiz hamamların oluşması için bu etkinliği gerçekleştirdik. Birlikte hamam kültürünü öğrendik, hamamda eğlenceli vakit geçirerek türküler söyledik, çiğ köfte yoğurduk. Etkinlikte yer alan öğrencilerim daha önce hamama gitmemişti. Bu farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinden ötürü çok mutlu oldular."

Çakmak, engelli çocukların ailelerine de seslenerek, ''Çocuklarınızın dışarıda, sosyal bir hayatın içerisinde yer almasını sağlayın. Müzik grubumuz otizmli, görme engelli ve farklı bedensel engellere sahip öğrencilerimizden oluşuyor. Her birimiz farklı enstrümanlar çalıyoruz. Bugün engellilerin de hamamlarda rahat bir şekilde eğlenmeleri için yola çıktık.'' diye konuştu.

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BeylikdüzüEngelliHamamIstanbul
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