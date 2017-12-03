Engelli öğrenciden duygulandıran hediye

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Şırnak'ta yaşayan engelli öğrenci Zübeyde Bayık, Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ile İstanbul'a tayini çıkan beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray'ın aynı zamanda kendisine hediye ettiği iki tekerlekli sandalyeden birini, başka bir engelli öğrenciye gönderdi.

Şırnak'taki Şükrü Geliş Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bayık, 2011 yılında Silopi ilçesinde görev yapan ve İstanbul'a tayini çıkan beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray'a mektup yazarak, 'okula arkadaşlarının ve akrabalarının sırtında gittiğini, bu durumun kendisini çok üzdüğünü' belirtti.

Köyde görev yaptığı süre içerisinde il genelinde birçok sosyal proje gerçekleştirerek yardımlaşma faaliyetleriyle öne çıkan, çeşitli alanlardaki başarılarının yanı sıra "yılın öğretmeni" seçilen Demiray, "Çocuklarıma vefa borcum var." diyerek öğrencinin talebini kendi imkanlarını zorlayarak karşıladı.

Kendi maaşına birkaç arkadaşının katkı sağlamasıyla akülü tekerlekli sandalye alan Demiray, Bayık'ın çok istediği akülü arabayı Şırnak'a gönderdi.

Hediyesine kavuştuğu günlerde Bayır'a bir sürpriz de Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'dan geldi.

Pınar öğretmenin akülü araç gönderdiğinden habersiz bir akülü tekerlekli sandalye de kendisi gönderen Bedirhanoğlu'nun bu jesti üzerine Bayık'ın fazladan bir aracı daha oldu.

Bayık, bunun üzerine akülü araçlardan birini Pınar Demiray aracılığıyla tanıştığı, İstanbul Bahçelievler'deki Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi engelli 15 yaşındaki Muhammet Şahin'e gönderdi.

- Sürpriz yaptılar

Kargoyu firmadan alarak okula getiren Pınar Demiray ve öğrenciler, parçalarını tek tek birleştirerek kurdukları akülü tekerlekli sandalyeyi sınıfa taşıyıp dersteki Şahin'e sürpriz yaptı.

Aracın kendisine hediye edileceğini öğrenen Şahin'in mutluluğu adeta gözlerine yansıdı. Aldığı hediye karşısında heyecanlandığı gözlenen ve sevincini öğretmeni ve arkadaşlarıyla paylaşan Şahin'in kullandığı tekerlekli sandalyenin okuldaki öğrenciler tarafından "mavi kapak" toplanarak alındığı, küçük gelince de tahta parçalarıyla destek sağlanarak uzatıldığı belirtildi.

Okul içinde ve bahçesinde yeni aracıyla gezen Şahin'i arkadaşları ve öğretmeni de yalnız bırakmadı.

- "İnsanlığın önünde hiçbir engel olmadığını öğretti"

Beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akülü tekerlekli sandalyenin hediye edilmiş olmasından ötürü iki öğrencinin de mutlu olduğunu söyledi.

"Zübeyde kızımız bize insanlığın önünde hiçbir engel olmadığını öğretti. Aslında engelli insan yoktur, engellenen insan vardır." diyen Demiray, insanlığını yitirmemiş kişilerin ihtiyacı olan herkese yeri geldiğinde ayak, yeri geldiğinde kol, yeri geldiğinde de göz olabileceğini söyledi.

Mutluluğunun kelimelerle dile getirilemeyeceğini ifade eden Demiray, şunları anlattı:

"Zübeyde kızımız bana bir mektup yollamıştı, çok duygulandım. Çok sıkıntıda olduğunu, okula gidemediğini, annesinin onu sırtında taşıdığını söyledi. Bir akülü arabaya ihtiyacı vardı. Arkadaşları gibi okula her zaman gidemiyordu. Gidemediği için hiç kimse yokken üzülüp ağlıyordu. Arkadaşları onu göremiyordu, o da her seferinde arkadaşlarının arkasından bakıyor ve ağlıyordu. Kızımıza yardımcı olmak istedim. Şimdi kızımız okula gidebiliyor. Ben 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde göndermiştim. Tevafuk oldu, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'da kendisine bir jest yapmış ve bir akülü araba almış. Kızımız da o hediyesini benimle paylaşmak istedi. 'Öğretmenim benim bir akülü arabam daha oldu, ne yapabilirim?' diye sordu. Ben de onu Muhammet ile tanıştırdım. İkisinin arasında bir gönül bağı kurduk. İkisi de duygudaş, ikisi de aynı şeyleri yaşıyor. Kendi gibi bir arkadaşına kendi arabasını hediye etti. Bugün bize bu duyguları yaşatan bu güzel kalbi büyük Zübeyde kızımıza çok teşekkür ediyoruz."

Demiray, Şırnak Belediye Başkanı Vekili Bedirhanoğlu'na da jestinden dolayı teşekkür etti.