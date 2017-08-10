Engelli öğrenciler yavru caretta carettaları denizle buluşturdu

MUĞLA (AA) - Muğla’da, İzmir Muhtaç Çocuklar ve Engelliler için Elele Derneğince düzenlenen “Engelleri Kaldıralım” etkinliğinde, 25 engelli öğrenci, caretta caretta yavrularını İztuzu Plajı’nda denizle buluşturdu.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki İztuzu Plajı’nda, İzmir Muhtaç Çocuklar ve Engelliler için Elele Derneği tarafından “Engelleri Kaldıralım” etkinliği gerçekleştirildi.

Özel bir eğitim merkezinde eğitim alan 25 öğrenci önce Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DEKAMER) ziyaret etti. Merkez'in Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağaları hakkında öğrencileri bilgilendirildi.

Sağ bacağı olmayan engelli bir caretta caretta ile yavru kaplumbağalar toplantı alanına getirilerek engelli öğrencilere gösterildi. Caretta caretta resmi çizen öğrenciler, daha sonra merkezdeki tanklarda tedavi gören deniz kaplumbağalarını balıkla besledi.

İztuzu Plajı’na geçen öğrenciler, yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşamayan, gözleri görmediği ya da solunum rahatsızlığı bulunduğu için bir süre DEKAMER'de tedavi edilen yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu denize bıraktı.

- “Dünyada sayılı merkezlerden birisi”

Doğa ve Milli Parklar Manisa Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEKAMER'deki hizmetlerin Pamukkale Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ÖÇKK Başkanlığı işbirliğinde bir protokolle yürütüldüğünü belirtti. Gençoğlu, "Çanakkale’den Antalya’ya kadar tüm sahil şeridinde bize bildirilen yaralı kaplumbağalar, kurumumuzun araçlarıyla ve teknik elemanlarıyla alınmakta ve tedavi merkezimize getirilmektedir. Burada her türlü tedavileri yapılmaktadır.” dedi.

Gençoğlu, DEKAMER’in dünyada sayılı merkezlerden olduğuna işaret ederek “Yıllık ortalama 30 civarında yaralı deniz kaplumbağası getirilmektedir. 20 tanesinin tedavisi gerçekleştirilir. Çok hassas hayvanlar oldukları için ölüm vakaları da yaşanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 200 yaralı kaplumbağamız tedavi edilmiştir.” diye konuştu.

- 10 bin çocuğa destek verildi

Muhtaç Çocuklar ve Engelliler İçin El Ele Derneği Genel Başkanı Fatma Ölçer, bugüne kadar 10 binin üzerinde engelli öğrenciye destek verdiklerini aktararak şöyle devam etti:

“Buradan yola çıkarak ‘Devletimin yetmediği yerde bir dernek kurayım da muhtaç çocuklara yardım edeyim’ dedim. Derneğimizin 5 kuruş parası yok. Hiç para toplamıyoruz. Makbuzumuz yok. Kimseden yardım almıyoruz. Yardım ettiğimiz çocukların sayılarını alt alta yazıp toplamadım. Atalarımız demiş ya ‘İyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir’ Görünen kısmı bindir. Görünmeyen 10 bindir.” dedi.

Ölçer, Pamukkale Üniversitesi’nden Dalyan’da bir rehabilitasyon merkezi olduğunu öğrendiklerini anlatarak şunları söyledi:

“Ben de ‘Hocam insanlar insanları öldürürken, sen kaplumbağaları iyileştiriyorsun’ dedim. Hocama teklifte bulundum. Carettaların kolu kopmuş yüzmeye çalışıyor. Gözü görmüyor yaşamsal faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz ‘Bunlar da bizim gibi’ desinler ve onları suya göndersinler. Her iki rehabilitasyon merkezinden birbirlerine bir sinerji olsun istedik.”

- “Önemli olan insanların kafasındaki engelleri kaldırmak”

Prof. Dr. Kaska da deniz kaplumbağalarının korunması, rehabilitasyonu, yuvaların ve yavruların korunması çalışmalarının bir bütün olduğunu ifade etti.

Zaman zaman albino, ikiz veya engelli caretta caretta yavrularına da rastlanabildiğine dikkati çeken Kaska, şunları kaydetti:

“İnsanlarda da rehabilitasyon üzerine çalışan bir dernek ve kuruluş ile birlikte kamuoyunda hassasiyetimizi vurgulamak, deniz kaplumbağalarının da bir rehabilitasyon merkezi olduğunu ancak her canlının içerisinde benzer genetik rahatsızlıklar olabileceğini anlatmak istedik. Engelli yavrularımız ile yavru kaplumbağalarımızı denize göndererek tedavi süreçlerine bir katkı olabileceği ümidiyle birlikte yapalım istedik. Mesajımız, aramızdaki engelleri kaldırmamız gerekir. Her canlıda doğuştan yada sonradan engeller olabilir. Önemli olan insanların kafasındaki engelleri kaldırarak Allah’ın yarattığı bir canlı olarak bakabilmeyi herkese vurgulamak.”

Öğrencilerden down sendromlu Buse Tuncay, yaralı kaplumbağaları ziyarete geldiklerini dile getirdi. Kaplumbağaları sevdiğini anlatan Tuncay, caretta caretta yavrularını denize bırakacakları için heyecanlı olduğunu söyledi.