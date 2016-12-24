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Engelli öğrencilerden "ritimli" yeni yıl kutlaması

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yılbaşı etkinliğinde bir araya gelen fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler, ritim enstrümanları ile verdikleri konserle ailelerine ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı

Engelli öğrencilerden

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesindeki yılbaşı etkinliğinde bir araya gelen fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler, ritim enstrümanları ile verdikleri konserle büyük beğeni topladı.

Bodrum Sağlık Vakfı Engelli Rehabilitasyon Merkezince engelliler ve ailelerinin katılımıyla yeni yıl eğlencesi düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, engelliler, dans edip gönüllerince eğlendi. Aralarında bedensel ve cam kemik hastası engellilerin de olduğu grup, dans gösterilerini tekerlekli sandalyelerinde izledi.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı kutlama etkinliğinde, engelli bireylerin eğlencesini izleyen bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Cam kemik hastası, fiziksel ve zihinsel engeli bireylerden oluşan Bodrum Sağlık Vakfı Ritim Atölyesi grubu, eğitmenleri eşliğinde konser verdi. Engelli bireylerin aileleri ile vatandaşların ilgiyle izlediği konser beğeni topladı.

Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum ve çevre ilçelerden gelen engelli öğrenciler ve aileleriyle yeni yıl etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öğrenciler ve ailelerinin güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Şengül, "Kurumumuzda 155 öğrencimiz bulunuyor. Bugün ilçe dışından gelen öğrenciler ve aileleri de bu etkinliğimize katıldı. Öğrenciler Noel Baba ile keyifli anlar da yaşadı." dedi.

- "Yurt dışından bile seramik siparişi alıyoruz"

Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde engelli öğrencilerin oluşturduğu seramik atölyesine de değinen Şengül, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz seramik çalışmaları anlamında kendilerini çok geliştirdi. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından bile seramik siparişi alıyoruz. Seramik atölyemiz çok gelişti. Bunun yanında farklı atölyeler de açtık. Mozaik atölyemiz de var. Bu çalışmaları da devam ettiriyoruz."

Programda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü öğrencileri de engelliler ve diğer katılımcılar için yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

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