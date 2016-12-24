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Engelli öğrencilere "beden müziği" eğitimi

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli öğrencilere, sosyalleşmeleri için "beden müziği" eğitimi verildi

Engelli öğrencilere

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli öğrencilere, "Geçmişten Geleceğe Müzik Yolculuğu Festivali Projesi" kapsamında "beden müziği" eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gençlere Destek Programı"nca desteklenen, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Günay Eser'in hazırladığı proje kapsamındaki eğitime işitme, bedensel ve zihinsel engelli 11 öğrenci katıldı.

İlçedeki özel bir rehabilitasyon merkezindeki eğitim, 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi vurmalı çalgılar ve beden müziği eğitmeni Doç. Muzaffer Özgü Bulut tarafından verildi. Elleri ile vücutlarına ve yere vurarak ritm tutan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, müziğin yapı taşının ses, bedenin de müziğin en temel aracı olduğunu söyledi.

Engellilerin çalışmalara katılımlarının ve konsantrasyonlarının inanılmaz olduğunu ifade eden Bulut, "Engellilerle bu çalışmayı yaptığım zaman daha çok mutlu oluyorum. Aslında yaptığımız iş bir oyun. Oyun da eğlenceli bir boş zaman etkinliğidir. Bu eğitimler, öğrencilere psikomotor beceri, tek-çok yönlü yoğunlaşma, birbirini dinleme, sosyalleşme, başkalarını gözlemleme bedeni ve beden seslerini tanımayı sağlıyor. Burada da çocuklar inisiyatif aldılar. Öğrenciler yönetti, onlar çaldı biz oynadık." dedi.


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Beden MüziğiEngelli öğrenciFETHİYEMuğlaMuzaffer Özgü Bulut
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