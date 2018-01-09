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Engelli öğrencilere cinsel saldırıda bulunan sanığa 15 yıl hapis

- İzmir'in Bornova ilçesinde zihinsel engelli öğrencilere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 15 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Engelli öğrencilere cinsel saldırıda bulunan sanığa 15 yıl hapis

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, zihinsel engelli öğrencilere cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmene 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Yalçın K, mağdur öğrenciler ve taraf avukatları katıldı.

Hakındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Yalçın K, "suç tarihinde halk eğitim merkezinde koordinatör öğretmen olarak çalıştığını, merkezin müdürlüğüne aday olması nedeniyle bazılarını rahatsız ettiğini" ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Hakim, dört mağdur öğrenciye "cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle sanığı 15 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesindeki halk eğitim merkezinde eğitim gören zihinsel engelli dört öğrencinin ailesi, 2014'te çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla öğretmen Yalçın K. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, Yalçın K. hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan mağdurlara cinsel saldırı" suçundan dört kez 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.


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