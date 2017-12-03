Engelli parkurunda empati yaptılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta sağlıklı bireyler, Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllülerince oluşturulan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları test etti.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde kurulan engelli parkurunda engeli olmayan vatandaşlar, tekerlekli sandalyeye bindirildi. Önüne tahta ve taş gibi engeller konulan vatandaşların oldukça zorlandığı görüldü. İkinci parkurda ise gözleri bandajla kapatılan vatandaşların önüne insan, yol çalışması ve taş gibi engeller konuldu. Zaman zaman gönüllülerin yardımcı olduğu parkurdaki vatandaşlar destek almadıklarında zor anlar yaşadı. Parkurun son bölümünde ise vatandaşlar koltuk değneğiyle merdivenleri çıkarak engellilerin yaşadığı zorlukları sınadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Temsilcisi Furkan Yıldız, etkinlikle ilgili gazetecilere, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla parkuru kurduklarını bildirdi. Bu parkurda engelli insanların yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, "Parkura katılan vatandaşlar zorlandıklarını ve engellileri daha iyi anladıklarını söylüyorlar." dedi.

- "Hayatı Paylaşmak için Engel Yok"

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" adlı program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda il protokolünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçerek işaret diliyle verdiği mesajların videosu izlettirildi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, engelliler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra engelliler tarafından hazırlanan tiyatro, müzikal, şiir gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Programa katılan doğuştan bedensel engelli 72 yaşındaki emekli öğretmen Şükriye Atsin'in saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkması dikkati çekti.

Programa Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri katıldı.