Engelli parkurunda empati yaptılar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, aralarında Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk ile Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un da bulunduğu grup, engelliler için kurulan parkurda gözlerine bandaj takıp tekerlekli sandalyeye binerek ve koltuk değneğiyle yürüyerek engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

Kentte, 1 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencilerince Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi yanında, engellilerin sorunlarının empati yoluyla anlatılması amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde engelliler parkuru kuruldu.

Erzincan Vali Yardımcısı Baştürk, Belediye Başkanı Başsoy ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, gözlerini bandajla kapatarak çıktıkları parkurda tekerlekli sandalyeye bindi, koltuk değnekleri ile yürüdü.

Etkinlikte sağlıklı vatandaşlar da tekerlekli sandalyeye oturup parkurda yer alan engelleri aşmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da koltuk değnekleri ile yürüyüp engellerden geçmeye çalışırken, bazıları da gözleri kapalı olarak ellerindeki engelli bastonu ile hedeflenen masaya ulaşmaya çalıştı.

Baştürk, Başsoy ve Doğan ile vatandaşların parkurdaki engelleri aşmakta zorlandıkları gözlendi.

Dede Musa Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin engelsiz insanlarca nasıl engellendiğini hazırlanan parkurla yerinde gördüklerini aktardı.

- "En büyük engel, insanın gönlündeki engeldir"

Toplumsal alanlarda erişebilirlik noktasında ne kadar çok eksiğin bulunduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Baştürk, şu ifadelere kullandı:

"Ülkemiz son 10 yılda engelli hizmetlerine verdiği önemle gerek belediyelerimizin, gerekse merkezi idarelerimizin engellilerin başta kamu hizmet binaları olmak üzere toplumun ortak kullanım alanlarına erişim noktasında katetmiş olduğu mesafeyi gözardı edemeyiz. En büyük engel, insanın gönlündeki engeldir. Bizim özellikle toplumun birer parçası olan engellilerimize gösterdiğimiz şefkat ve sevgi, onların bütün engelleri aşmasında en temel yapı taşıdır"

Cemalettin Başsoy ise yaptıkları hizmetlerle engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu engelli parkurunda empati yaparak, engellilerin yaşamının ne kadar zor olduğunu gördük. Belediye olarak şehrimizde kaldırımlarda, yollarda, bahçelerde ve parklarımızda engellilerimizin daha rahat etmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstererek yeni projeler üretiyoruz." diye konuştu.