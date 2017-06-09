Engelli Sezer Yaşar'ın karne sevinci

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eğitim gördüğü okulda babasının hademelik yapmasıyla gündeme gelen "Spina Bifida" (ayrık veya açık omurga) hastası ortaokul öğrencisi Sezer Yaşar, karnesini Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun elinden aldı.

Vali Güzeloğlu, Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu'nda eğitim alan Sezer Yaşar'ı ziyaret ederek, karnesini verdi.

Sezer'in eğitiminde emeği geçenlere teşekkür eden Güzeloğlu, ilçenin eğitimdeki başarı ve puanının yükseldiğine dikkati çekti.

Söz konusu başarıda Sezer'in de katkısının bulunduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Safalı köyünde yaptığımız karne töreninin ardından Sezer'i de ziyaret etmek istedik. Sezer'i çok iyi gördüm. Onun bütün bu engellere rağmen çalışıp başarılı olacağına, diğer öğrencilerimize de örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum. Karnesi çok güzel ve daha da güzel olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Güzeloğlu, çeşitli hediyeler verdiği Sezer'in başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve öğretmenler de bulundu.