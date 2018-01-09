Engelli televizyoncunun tek kolunda

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te doğuştan sağ kolu olmayan 23 yaşındaki Muhammed Hamallar, 4 yıldır içinde bulunduğu medya sektöründe kamera kullanımından montaja kadar her türlü teknik işi yapıyor.



Ortadoğu Medya İletişim Merkezinde hazırlanan programların kamera çekimini ve montajını yapan Hamallar, 1 yıldır Suriyelileri anlatan "Muhacirler" belgeselinin hazırlanmasına da katkı sağlıyor.



Hamallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır medya sektöründe çalıştığını belirterek, elinden geldiğince kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.



Doğuştan sağ kolu olmadığını ama bu durumun kendisini rahatsız etmediğini anlatan Hamallar, "Doğuştan, bu şekilde alıştığım için benim bir engelim yok. Siz işlerinizi iki elle görmeye alışmışsınız, ben tek elle görmeye alışmışım. O yüzden bana farklı gelmiyor. İnsanlar tek el gördüğü için farklı geliyor. Aslında benim engelim insanların kafalarının içinde. Benim bir engelim yok." diye konuştu.

Medya sektöründe artık tek bir işten anlamanın yetmediğini ifade eden Hamallar, şöyle devam etti:



"Asıl işim montaj yapmak ama bu meslekte tek bir şeyden anlamak yetmiyor. Kamera, ışık, dekor her şeyden anlamanız gerekiyor. Ben de bu alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yeri geliyor kamera kullanıyorum, yeri geliyor drone kullanıyorum. Mesleğin kendine göre zorlukları var. Yeri geliyor geceniz gündüzünüze karışıyor. Bekarken eve gitmediğim, iş yerinde kaldığım zamanlar oluyordu ama seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa bunu yapmaktan gocunmuyorsunuz."

- "Sizin yaptığınızı ben de yapabilirim"

Muhammed Hamallar, işinin kendisine ağır gelmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ne zaman ki işim bitiyor bana ağırlık çökmeye başlıyor. Ben bir şeylerin üstesinden tek elle gelmeye alışmışım. Makineleri tek elle kullanmak beni zorlamıyor. Siz kendinize göre yöntem geliştirmişsiniz, ben kendime göre yöntem geliştirmişim. Farklı bir tutuş şekli, farklı kullanım açısı. Bunları kendime uyarlamışım. Çevremdeki insanlar ilk önce şaşırıyorlar. Sonrasında genellikle 'Bravo, helal olsun' tarzında şeyler söyleniyor. Beni tanıyanların dışındaki insanların bakış açısı olumsuz. Ben araba kullanmayı çok seven bir insanım. Engelli ehliyeti alırken bile birçok zorlukla karşılaştım. Bir sürü şehre, hastaneye gittim. İnsanlar genelde benim bir şeyleri yapamayacağım kanaatindeler. Onlara sizin yaptığınızı ben de yapabilirimi açıklamakta zorlanıyorum."



Suriyelilerin yaşam hikayesini anlatan "Muhacirler" adlı belgeseli hazırladıklarını anlatan Hamallar, "Suriye'den gelen kardeşlerimizin hayat hikayelerini anlatıyoruz. Suriye'deki hayatlarını, şu an yaşama devam edebilmek için neler yaptıklarını gösteriyoruz. Suriyeliler hakkında çok ön yargı var. Halbuki bu insanlar da bizim gibi doktorluk, mühendislik yapmış. Tıp okuyup, garsonluk yapan bir sürü insan var ama bunlar bilinmiyor. Biz de bu insanlara üçüncü sınıf insan muamelesi yapılmaması gerektiğini, onların da değerleri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Muhammed'in engelsizlerden farkı yok"



Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Eminoğlu ise Muhammed'i ilk tanıdığında "Engelinden dolayı farklı yaklaşmak gerekir mi?" diye düşündüğünü ancak onu tanıdıkça yeteneklerini fark ettiğini kaydetti.

Muhammed'in engelsiz bireylerden farkı olmadığına dikkati çeken Eminoğlu, "Engelsiz insanlardan daha başarılı ve yaratıcı bir arkadaş. Muhammed engelini fark etmeden çalışıyor. Yaptığı işlerde hiçbir zaman engelini hissetmedik. Elinde sıkıntı var, bu işi vermeyelim diye düşünebilirsiniz. Ama ben hiç böyle bir düşünceye kapılmadım. Verdiğim işi çok iyi yapıyor. Siz onu engelli görmezseniz o kendisini öyle görmüyor. Hiçbir zaman yakınması, şikayeti olmadı. İşini çok seviyor ve güzel yapıyor. Muhammed'in bizden hiçbir farkı yok. Yaptığı işlerle de bunu belli ediyor." değerlendirmesinde bulundu.