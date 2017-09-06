Engelli ve yaşlılar sabunu sanata dönüştürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan sabundan hediyelik eşya yapımı ve kokulu taş kursuna katılan yaşlı ve engelli kursiyerler, zamanlarını değerlendirmenin yanında aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde açılan kurslara katılan yaşlı ve engelliler, vakitlerini değerlendirip hayata tutunuyor. 8 ay önce açılan sabundan hediyelik eşya yapımı ve kokulu taş kursuna katılan yaşlı ile engelliler de kursta başarılı olarak üretim yapmaya başladı.

Proje sorumlusu Hatice Kübra Badıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde açılan kurslara engelli ve yaşlıların katıldığını belirterek, böylece kursiyerlerin meslek sahibi olmalarına ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

Yaşlı ve engellilerin kurslar ile özgüvenlerini kazandıklarını ve bir işe yaradıklarını düşündüklerini ifade eden Badıllı, "Kursumuza katılanların çoğu evde boş oturup sıkıntıdan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Burada yeni arkadaşlar edinip vakitlerini de değerlendirmiş oluyorlar. Onların mutlu olduklarını görmek bizi de sevindiriyor." diye konuştu.

Kursa katılan Naime Ay (65), 3 ay önce başladığı kokulu taş kursunda yeni arkadaşlar edindiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, tüm yaşlıları bu kurslara katılmaya davet etti.

Engelli Aynur Kurukahveci de 6 ay önce başladığı kursta farklı ürünler yaptığını anlattı.

Daha önceleri evden çıkmadığı için çok sıkıldığını ancak kurs ile bunu aştığını ifade eden Kurukahveci, "Sabunu eritip çeşitli hediyelik ürünler yapıyorum ve bunların satışından elde edilen parayla aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Burada meslek öğrenerek kendi ayaklarımın üstünde durmayı durmaya başladım. Benim gibi tüm engellilerin eve kapanmamalarını ve kurslara katılmalarını öneriyorum." sözlerine yer verdi.