AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Engelsiz Pedal Derneği üyeleri, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a getirdiği iki tandem bisikletle görme engelli kardeşler Muhammed Mustafa ile Recep Başyiğit'e Frig Vadisi'nde unutulmaz bir heyecan yaşattı.

Derneğin üyesi Samet Aksuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından görme engellilerin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak, "Biz de bisiklete bineceğiz" dediklerini söyledi.

Görme engelli dostlarını bisikletle buluşturmak için Türkiye'de pek çok yere gittiklerini dile getiren Aksuoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Edirne'den Kars'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışından pek çok ülkeye gittik. Bisiklet festivallerine katıldık. Gittiğimiz yerlerde bizimle iletişime geçen görme engelli dostlarla pedal çevirdikten sonra, o şehirdeki karar vericilerin de olduğu bir salonda yaşadığımız deneyimi anlattık. Sonunda da o ilde en azından bir tandem bisiklet alınmasını amaçladık."

Aksuoğlu, gittikleri yerlerde yoğun ilgi gördüklerini belirterek, "Gittiğimiz şehirlerde engelli ve engelsizler bir araya gelerek, iki kişilik bisikletin üzerinde 2-3 günlük yolculuklara çıkıyor, çadır, uyku tulumu ve kamp malzemelerimizi paylaşıyoruz." dedi.

- "Frig Vadisi'nde muhteşem macera yaşadık"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Karahisar Gençlik Merkezinin davetiyle görme engelli Muhammed Mustafa ve Recep Başyiğit kardeşler için Afyonkarahisar'a geldiklerini anlatan Aksuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rotamızı Frig Vadisi olarak belirledik. İki tandem bisikletin üzerinde engelli dostlarımızla yola çıktık. Bize üniversiteli dostlarımız da eşlik etti. Yolculuğumuzda ve Frig Vadisi'nde muhteşem macera yaşadık. Geçtiğimiz güzergahlarda durduğumuz noktalardaki fırınlarda, köy ve mahalle kahvehanelerinde ilgiyle karşılandık. Bizleri kucakladılar. Soğuk bir havada pedal çevirdik. Bir çay veya yemek ısmarlamadan göndermeye kimsenin gönlü razı gelmedi. Çok eğlenerek Frig Vadisi'ne ulaştık."

Görme engelli kardeşlerden Mustafa Murat Başyiğit de Aksuoğlu ile daha önce birkaç kez bisiklet festivaline katılmak için sözleştiklerini ancak çeşitli nedenlerle gerçekleşmediğini aktardı.

Frig Vadisi'ne düzenledikleri gezi ile bu arzusuna kavuştuğunu vurgulayan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Bisiklete binmeyi çok seviyorum ama engelimden dolayı yapamıyordum. Tandem bisikletler sayesinde önde bir yol arkadaşıyla kullanabiliyoruz. Bugün ilk defa bisiklet deneyimi yaşadım. Frig Vadisi turunda yaklaşık 100 kilometre yol yaptık. Etkileyici olması için karlı ve soğuk bir havayı tercih ettik. İlk başta hava biraz iyiydi ama sonra yağmur ve tipi başladı. Güzergahtaki fırın ve kahvehanelere uğradık. İnsanlar çay ve kahve ikram etti. Macera dolu bu bisiklet etkinliğinden çok keyif aldım. Doğayı sevdiğim için bu etkinliği de iple çekiyordum. Çadır kurarak kamp yapmak, ateş yakıp etrafında ısınmak çok güzeldi."

Recep Başyiğit de bisiklet turunun kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğuna işaret ederek, "Çadır kurmayı, ateş yakmayı ve sıfırın altında 30 dereceye dayanıklı tulum içerisinde yatmayı öğrendik. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik." diye konuştu.



