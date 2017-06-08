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Engelli Zübeyde bilgisayar hayaline kavuştu

- Şırnak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 10 yaşındaki engelli Bayık'a hayalini kurduğu dizüstü bilgisayar hediye edildi

Engelli Zübeyde bilgisayar hayaline kavuştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta engelli bir çocuğa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Dicle Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Zübeyde Bayık'ı evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, beraberinde getirdiği bilgisayarı teslim etti.

Akçam, engellilere yönelik ev ziyaretleri sırasında görüştüğü Bayık'ın hayalinin bilgisayar olduğunu iletmesi üzerine dizüstü bilgisayar hediye etmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Akçam, şöyle devam etti:

"Zübeyde kardeşimizi birkaç defa ziyaret ettim. Hep bilgisayar hayali vardı. Biz de onun bu hayalini gerçekleştirdik. Kendisine bayrama kadar belediyemiz finansmanıyla akülü sandalye sözümüzü de gerçekleştireceğiz. İl genelindeki engelli kardeşlerimizin tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaçlarını karşılayacağız."

- "Allah devletimizden razı olsun"

Zübeyde Bayık ise hayal ettiği bilgisayara kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek "Hep bir dizüstü bilgisayarım olsun diye hayal ediyordum. Bugün buna sahip oldum. Ayaklarımı kullanamıyorum, emekleyerek yürüyorum. İnşallah kısa zamanda akülü arabam gelir o hayalime de kavuşurum." dedi.

Baba Ömer Bayık da kızının bilgisayar hayaline kavuştuğunu aktararak "Allah devletimizden razı olsun, kızıma sahip çıktı." dedi.

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Aile Ve Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüEngellişırnak
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