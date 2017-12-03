Engelliler Asi Nehri'ne

HATAY (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde taleplerine dikkati çekmek için Asi Nehri'ne "maya çaldı".

Antakya Köprüsü üzerinde toplanan ve dövizler taşıyan dernek üyeleri, getirdikleri yoğurt kovalarını Asi Nehri'ne döktü.

Dernek Başkanı Ali Rıza Tekin, burada yaptığı açıklamada, kendilerinin işsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engele rağmen umutla, aşkla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesi olduklarını belirtti.

Eşitlik, adaletli ve insanca yaşam talepleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Tekin, "Eğitim, sağlık, istihdam, erişim başta olmak üzere temel haklarımızdan eşit yararlanamıyoruz. Dünyada ve ülkemizde gelir dağılımındaki eşitsizlikleri biliyoruz. İşsizler, yoksullar, engelliler ve tüm dezavantajlı kişilerin insanca yaşayabileceği adil bir gelir dağılımı istiyoruz." dedi.

Ali Rıza Tekin, sorunları çözülen engellilerin ülkeyi daha güçlendireceğini de ifade etti.