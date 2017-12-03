Engelliler, Avrupa kıtasından Asya'ya pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi’nce gerçekleştirilen "Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji" etkinliğinde engelliler oluşturdukları bisiklet kortejiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa kıtasından Asya'ya pedal çevirdi.

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Uluslararası Barikat Film Festivali" kapsamında engellilerin önündeki barikatların kaldırılması için farkındalık yaratmak amacıyla "Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji" düzenlendi.

Bu kapsamda Şişli'den bisikletleriyle yola çıkan engelliler, oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelip burada balon patlatıp, zil ve düdük çaldı.

Kortejle birlikte bisiklete binip köprüye kadar pedal çeviren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelli" ifadesinin, bir engelin önüne çıkmasından kaynaklı olarak kullanıldığını anlatarak, "Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri eğer biz kaldırmış olsaydık. Onlar için hiç engelli ifadesi kullanılmamış olurdu. Demek ki esas engel bizde. Bundan sonraki süreçte kimsenin engelli olmaması dileğiyle Dünya Engelliler Gününü icra ediyoruz." diye konuştu.

Düzenledikleri bu etkinliği Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çağırıcı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir aradayız, bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi de yad ediyoruz, rahmetle anıyoruz. Pedal çeviren tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Zihinlerdeki engeli kaldırdığımızda kimseye engelli denmeyeceğini göreceksiniz. Engellilik, bir kişinin istediği veya başkası tarafından ortaya koyulan bir şey değil. Eğer biz barikatları, engelleri ortadan kaldırmış olsak niye 'engelli' denilsin ki. Engel, zihinlerde, biz de bu engeli kaldırmak adına bunu düzenledik, hedefine ulaştı."

Engelli atlet Abdülkadir Özol da "Barikatsız dünya için düşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm engelli dostların, engelliler gününü kutluyorum. Diğer engelli arkadaşlara tavsiyem, halka karışmaları, kendilerini eve kapatmasınlar. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, engelli vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua edilmesi ve abideye karanfil bırakılmasıyla sona erdi.