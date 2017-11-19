Engelliler denizaltına bindi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 40 engelli, Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero" ile dalış yaptı.

Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek tarafından Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlik ile 40 engelli denizaltına bindi ve denizin altındaki manzarayı izledi. Yaklaşık 20 metreye dalan denizaltında bulunan engelliler ve aileleri, Türkiye Beyazay Derneği'nin Aşmak İçin Hareket kampanyasının sloganı olan "Birlikte Yürüyoruz, Birlikte Aşıyoruz" pankartını açan dalgıçlara selam verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ayşe Güliz Yılmaz, dalış öncesinde engellilerin heyecanlı olduğunu gözlediklerini belirtti.

Denizin metrelerce altına inerek, muhteşem manzarayı engelli bireylerin de görmesini sağladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gerek sosyal gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşı karşıya kalan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. Engelli bireyleri ötekileştirmek yerine onların hayata katılabilmelerini sağlamak gerekiyor. Bizler de hayatın güzelliklerini onların da tatmasını istedik ve böyle bir organizasyon düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."