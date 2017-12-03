Engelliler, farkındalık için broşür dağıttı

BURSA (AA) - Bursa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen engelliler, farkındalık oluşturmak amacıyla polislerle broşür dağıttı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kızılay Tıp Merkezi önünde toplanan engelli grup, yayalara broşür verdi. Engelliler, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sürücülere de broşür dağıttı.

Grup, daha sonra Kızılay Tıp Merkezinden Heykel'deki Atatürk anıtına kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan 30'a yakın motosikletli, engellilere destek verdi.

Gruptakiler, Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık günü olduğunu söyledi.

Engellilerin üzerindeki engelleri kaldırmak için hükümetin ve devletin üzerine düşen görevi yaptığına dikkati çeken Öneş, "Engellilik, doğuştan veya sonradan bir hastalık veya bir kaza sonrasında bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gerekliliklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Tanım bu ama ben Bursa'ya geldiğimden beri görüyorum ki engellilerimiz engel tanımıyorlar. Yeter ki engel vicdanda olmasın." diye konuştu.

- "Engeliler Gününüz kutlu olsun.' şeklinde mesaj göndermeyin"

Bursa Engeliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Zembilci de Dünya Engelliler Günü'nün kutlama günü olarak anılmaması gerektiğini belirtti.

Engelliler Günü'nün eylem ve ses getirme günü olduğunu vurgulayan Zembilci, "Bu gün, engelli kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ihtiyaçlarının gündeme geldiği, konuşulduğu, tartışıldığı gündür. Rica ediyorum, 'Engeliler Gününüz kutlu olsun.' şeklinde mesaj göndermeyin. Engelliler camiası olarak Türkiye'nin her türlü sorun ve sıkıntısını çözmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fiziksel engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların daha iyi anlaşılması için Atatürk anıtıdan Setbaşı Caddesi'ne kadar "empati yürüyüşü" yapıldı.