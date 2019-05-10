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Engelliler Haftası

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Engelli esnaf ve sanatkar adaylarına destek sağlamaya devam ediyoruz. Kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz"

Engelliler Haftası
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Engelli esnaf ve sanatkar adaylarına destek sağlamaya devam ediyoruz. Kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumun, kurum ve kuruluşların engelli vatandaşlara karşı sorumlulukları bulunduğuna dikkati çekti.

Konfederasyon olarak bugüne kadar onlarca engelli esnaf ve sanatkar adayına destek olduklarını, bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Engelli esnaf ve sanatkarımızın iş yerlerinin kuruluşu aşamasında sicil, birlik ve oda kayıt ücretlerinin yanı sıra belge ve hizmet bedellerini Konfederasyon bütçesinden karşılayarak iade ediyoruz. TESK olarak kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Birlik, beraberlik içinde destek olunarak tüm engellerin üstesinden gelineceğine inanıyoruz."



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Engelliler HaftasıTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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