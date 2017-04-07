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Engelliler için 2023 vizyonu Diyarbakır'da şekillenecek

- Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Ayva: - "Bugüne kadar Diyarbakır ile iş birliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle 2023 vizyon belgemizi, buradaki tecrübeleri de katarak olgunlaştırmak istedik"

Engelliler için 2023 vizyonu Diyarbakır'da şekillenecek

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren derneğin 2023 vizyonuna son şeklinin Diyarbakır'da verileceğini bildirdi.

Yurt içinde 78 ve yurt dışında da Almanya, Gazze, Hollanda, Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Kıbrıs ve İsviçre şubeleriyle hizmet veren Türkiye Beyazay Derneğinin 6. Yurtiçi Kurullar Toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. 9 Nisan'da yapılacak toplantı öncesi kentte temaslarda bulunan Ayva ve beraberindeki dernek üyeleri, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Görüşmede Ayva, dernek olarak yürüttükleri faaliyetler, Vali Aksoy da ildeki çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Ardından Sur Belediyesine geçen Ayva ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Bilal Özkan'ı ziyaret etti.

Özkan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayva, ziyaretlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışında faaliyet gösteren derneğin 2023 vizyonuna son şeklini Diyarbakır'da vermek için kente geldiklerini söyledi.

Yılda 2 kez yurt içi kurullar toplantısı yaptıklarını ifade eden Ayva, bu yılki toplantı için yurt içinden 78, yurt dışından da 8 temsilcisini Diyarbakır'a davet ettiklerini belirtti.

Ayva, Diyarbakır'ı çok farklı bir kent olarak gördüklerine işaret ederek, "Diyarbakır güzel bir yer. O yüzden insanlara buraya gelip yaşamalarını öneriyoruz. Buralarda dolaşmaktan son derece mutlu olduk. Bugüne kadar Diyarbakır ile iş birliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle 2023 vizyon belgemizi, buradaki tecrübeleri de katarak olgunlaştırmak istedik. Bütün heyetlerimiz şu anda dernekleri, okulları, kamu kuruluşlarını ve engelli aileleri ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İş birliğini geliştirmek için Vali Aksoy ve Belediye Başkan Vekili Özkan'ı ziyaret ettiklerini aktaran Ayva, ziyaretlerde vizyon belgelerinin tartışmasını da yaptıklarını vurguladı.

Ayva, şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte Diyarbakır, Türkiye ve uluslararası alanda engelliler bağlamında inşallah çok güzel şeyler olacak. Diyarbakır'dan aldığımız güç, devletimizin desteği, iş adamlarımızın yardımlarıyla elde ettiğimiz maddi imkanlarla engelli kardeşlerimize, ailelerine ve sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Diyarbakır, insanların zannettiği gibi bir yer değil, kimse görmeden karar vermesin. Herkesin ölmeden önce gitmesi gereken yerlerin listesine Diyarbakır'ı yazabilirsiniz."

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DiyarbakırGenel Başkanı Lokman AyvaTürkiye Beyazay DerneğiZiyaret
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