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Engelliler için asansörsüz binanın 3'üncü katında eğlence

- Babaeski ilçesinde belediyenin engelliler için düzenlediği eğlence programı için seçtiği mekana ulaşmak, hem engelliler hem de aileleri için güç oldu - Babaeski Belediye Başkanı Hacı: "Hepinizden özür dilerim, daha rahat bir yerde seneye sizlerle buluşacağız ve hep birlikte daha rahat bir yerde eğleneceğiz"

Engelliler için asansörsüz binanın 3'üncü katında eğlence

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, belediyenin engelliler için düzenlediği eğlence programı için seçtiği mekana ulaşmak hem engelliler hem de aileleri için güç oldu.

Babaeski Belediyesi, engelli vatandaşlar ve aileleri için belediyeye ait iş hanındaki restoranda yeni yıl kutlama programı düzenledi.

Davetliler programın düzenlendiği asansörsüz binanın 3'üncü katındaki restorana ulaşmakta güçlük çekerken, bedensel engelli çocukları da anneleri sırtında mekana çıkarmak zorunda kaldı.

Güçlükle ulaşılan kutlamanın yapılacağı restoranda engellileri ve ailelerini Belediye Başkanı Abdullah Hacı ve eşi Hülya Hacı karşıladı.

Hacı, programda yaptığı konuşmada, bundan sonra engellilere yönelik yapılacak olan programların ulaşımın daha kolay olacağı alanlarda planlanacağını söyledi.

Abdullah Hacı, yapılan organizasyon hatasını kabul ederek, "Hepinizden özür dilerim, daha rahat bir yerde seneye sizlerle buluşacağız ve hep birlikte daha rahat bir yerde eğleneceğiz. Aynen sizlerin istediği gibi düz ayak altında olacak, içeriye rahat bir şekilde girip çıkabileceğimiz bir yer olacak." dedi.

Konuşmaların ardından engelliler ve aileleri, Kaymakam Tarkan Keskin, Belediye Başkanı Abdullah Hacı ile yemek yedi ve müzik eşliğinde eğlendi.

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EğlenceProgramYeni Yıl
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