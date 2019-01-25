Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

ANKARA (AA) - Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı belirlendi. Söz konusu destek miktarı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl bakanlıkça belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak belirlenen hususlara uyulacak. Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.