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Engelliler mantar üreterek terapi görüyor

- Bağcılar'da 23 engelli, "mantar üretimi" eğitimi ile hem terapi görüyor hem de meslek sahibi oluyor

Engelliler mantar üreterek terapi görüyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da "mantar üretimi" eğitimi alan engelliler, kurs sayesinde hem terapi görüyor hem de meslek sahibi oluyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Sarayı'nda mantar üretim eğitimi alan down sendromlu, zihinsel ve ortopedik engelli 23 kişi, sektörde ticaret yaparak kazanç sağlayacakları bu yolla aynı zamanda öz güvenlerini arttırarak terapi görüyor.

Kursiyerler; oda neminin ayarlanmasından sulamaya, toplamadan satışa üretimin her aşamasına yer alıyor.

- "Mantar üretiminin terapi özelliği de var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitmen Derya Subaşı, engellilerin kursa ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Öğrenci sayısının 23 olduğunu aktaran Subaşı, şunları kaydetti:

"Kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştiriyoruz. Kursiyerler, oda nemi ayarlanması, sulama, toplama, paketleme, satışa kadar her şeyi öğreniyor. İstiridye mantarı çok iş gücü istemiyor. Bu da kursiyerlerin işini daha da kolaylaştırıyor. Bu atölyede öğrendikleriyle ileride iş yapabilir ve kazanç sağlayabilirler. Mantar üretiminin terapi özelliği de var. Kursiyerin eli toprağa değiyor. Bir şeyler ürettiğini, sattığını ve para kazandığını hissediyor. Kursiyerler burada çok mutlu oluyor."

Kursiyerlerden 20 yaşındaki Furkan Yaşar ise mantar toplamanın kendisini heyecanlandırdığını, eğlenerek topladıkları mantarları ilerleyen süreçte satmayı düşündüğünü ifade etti.

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