Engelliler merkezi ikinci yuvaları oldu

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesinde kurulan engelliler merkezi, engelli vatandaşların sosyal yaşama adapte olmalarını ve el becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

"Engelsiz yaşam" sloganıyla ilçedeki engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla kurulan merkez, engellilerin ikinci evi oldu.

Halk Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle merkezde açılan atölyelerde ahşap, seramik, taş boyama, kokulu taş, keçe yapımı ve takı tasarımı kurslarına katılan engelliler, müzik kurslarında da ses ve ritm eğitimi alarak sosyal yönlerini geliştiriyorlar.

Bedensel engellilerin fiziki yetersizliklerini gidermek, fonksiyonel düzeylerini geliştirmek için kişisel egzersiz programlarının da düzenlendiği merkezde, birçok nörolojik hastalıkta kullanılan "uzay terapisi" yöntemi de uygulanıyor.

Kendi alanlarında uzman personelce uygulanan eğitimlere katılan 15 engelli, bu sayede hem sosyal yaşama katılıyor hem de özel yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, dezavantajlı vatandaşların toplumsal hayata kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bu amaçla ilçedeki engelli vatandaşlar için tam donanımlı bir merkez inşa ettiklerini belirten Doğramacı, şöyle dedi:

"Engelli vatandaşlarımız, oluşturduğumuz bu merkezimize gelerek burada hem el becerilerini geliştiriyor hem de tedavi olma şansı bulabiliyor. Personelimizce kültürel ve sosyal aktiviteler de düzenlenerek, onların hayata tutunmaları sağlanıyor. Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın engellerini aşmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu kapsamda çalışmalarımız da devam edecek."