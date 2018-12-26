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Engelliler, şehit yakınları ve gazilere "cep"te yüzde 25 indirim

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "BTK tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek" - "Mart 2019 itibarıyla da görüntülü çağrı merkezi uygulaması başlayacak. Ayrıca, yazılı olarak çağrı merkezi hizmeti de alınabilecek"

Engelliler, şehit yakınları ve gazilere
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gazilerin, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabileceğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelliler, gaziler, şehit yakınları gibi sosyal açıdan desteklenmesi gereken vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerinden azami ölçüde yararlanabilmelerine yönelik olarak BTK tarafından usul ve esasların yayımlandığını söyledi.

Bu düzenlemeyle engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gazilerin elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabileceğini belirten Turhan, uygulamanın 1 Ocak 2019'da başlayacağını ifade etti.

- Çağrı merkezi hizmeti verilecek

Turhan, işitme ve konuşma engelli abonelerin elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla operatörlerin çağrı merkezlerinden görüntülü ve yazılı hizmet sunulacağını da bildirdi. İşitme ve konuşma engelli bireyler için işaret dili bilen bir tercüman aracılığıyla çağrı merkezlerinde hizmet verilebileceğini anlatan Turhan, görüntülü çağrı merkezi uygulamasının da Mart 2019'da başlayacağını dile getirdi. Turhan, ayrıca yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alınabileceğine işaret etti.

Engelli abonelerin çağrı merkezi aramalarında da öncelikli hizmet alabilmesini sağladıklarını belirten Turhan, "Operatörlere, erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilere ilişkin konum, iletişim bilgileri ve hangi erişilebilirlik özelliklerini taşıdıklarına ilişkin bilgileri de internet sitelerinde yayımlaması zorunluluğu getirdik." dedi.

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