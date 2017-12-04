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Engellilerden Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç'e teşekkür

- Türkiye Sakatlar Derneği Şube yönetimi, "Polis Engelli El Ele" sloganıyla WhatsApp hattı kurup, engelli rampalarına park eden araçların kısa sürede çektirten ve sahiplerinin adresine ceza gönderilmesini sağlayan Emniyet Müdürü Dinç'e duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu

Engellilerden Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç'e teşekkür

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, kurdurduğu WhatsApp hattıyla engellilerin kent içindeki ulaşımına engel olan araçları kaldırtan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret ederek duyarları davranışından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Cafer Eşen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Dinç ile makamında bir araya geldi.

Engin Dinç, yaptığı konuşmada, engellilerin kent içinde yaşadıkları sorunları çok iyi bildiklerini belirterek, bu konuda Emniyet Teşkilatı olarak ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Engellilerin trafikte karşılaştıkları zorluklarla ilgili bir süre önce "Polis Engelli El Ele" sloganıyla WhatsApp hattı kurulduğunu anlatan Dinç, "Engelli rampalarına park eden araçlar, Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi iş birliğiyle kurduğumuz WhatsApp grubunda fotoğraf paylaşıldıktan sonra çektirilirken, sahiplerinin adresine de ceza tutanağı gönderiliyor. Sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla bu proje yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izleniyor." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Dinç, engellilerin trafikte yaşadıkları sorunların çözümü için de birçok proje hazırladıklarını anlatarak, yakın zamanda Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında engellilerin daha kolay işlemlerini yapmaları için düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Eşen de Dinç ve ekibine engelliler için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eşen ve yönetim kurulu üyeleri, Engin Dinç ile Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz'e teşekkür plaketi verdi. Emniyet Müdürü Dinç de çeşitli hediyeler takdim etti.

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