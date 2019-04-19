Engin Yakut'un davası AB'ye taşındı

İstanbul’a gelen birliğin Onursal Başkanı Günther Meinel, Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu’nada taşınan davaya destek vereceklerini belirterek, “Avrupa için büyük bir örnek. Bir Türk’ün, dev otomobil firmasına karşı dava kazanması ise bir başarı” dedi.



Türk İş adamı ve avukat Engin Yakut’un İngiliz otomobil devi Land Rover’a karşı verdiği 7 yıllık hukuk mücadelesini kazanmasının ardından, basını bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, DMW Onursal Başkanı Büyükelçi Günther Meinel, DMW Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Engin Yakut, Yakut’un avukatı Candaş Gürol katıldı. DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği, Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosuna taşınan davaya AB Rekabet Kurumu nezdinde de destek vereceğini açıkladı.



ONURSAL BAŞKAN: TÜRKİYE ADINI DÜNYA’YA DUYURDU



Davayı, Avrupalı tüketiciler için de büyük bir örnek olarak tanımlayan DMV Onursal Başkanı Gunther Meinel, “Bir Türk vatandaşının çıkıp dev bir otomobil firmasına karşı dava kazanması büyük başarı. Türkiye’den böyle bir davanın çıkacağını beklemezdik. Türkiye’den gelen başvurular ciddiye alınmıyordu. Ama Türkiye’yi ciddiye almamız lazım. Bu dava, çalışkan ve detaylı Türkler olduğunu gösteriyor. Engin Yakut, şu anda Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu bütün dünyaya duyurmuş oldu. Türkiye’yi ciddiye alın ki problem olmasın. Biz Türkiye ile dost olarak yaşamak istiyoruz” diye konuştu.



“TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERMEK İSTENİYOR”



Türkiye’nin dünya çapında çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Meinel, “Yurt dışında Türkiye’nin ekonomisine zarar verebilmek adına büyük etkinlikler var. Türkiye bununla kolay kolay sarsılmayacak. Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne götürebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye’nin neler yapabileceğini görmek adına gidin havalimanını seyredin, Türkiye size neler yaptığını göstersin” ifadelerini kullandı.



“AVRUPA’DA 8 BİN 600 CİVARINDA BENZER ARIZALI ARAÇ VAR”



Engin Yakut, davanın ardından Türkiye’de aynı motor arızalarının olduğu binlerce araç olduğunu belirterek, “Biz bir araçla yola çıktık. Sonra baktık ki binlerce motor ve şanzuman arızalı binlerce Range Rover var. Türkiye’de sadece 2013 model değil, diğer yıllardaki bütün modellerde de seri hata olduğunu tespit ettik. Gümrük Bakanlığı’ndaki belgelere göre 2 bin 200 civarında motor ve şanzıman ithalatı yapılmış. Bu rakamlar gösteriyor ki motor ve şanzımanda seri hatalar var. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Türkiye Distribütöründe soruşturma başlatırlarsa, arızaları tespit edebilir ve aracın ithalatını durdurabilirler. Onursal Başkanımız Meinel’ın beyan ettiği gibi Avrupa’da da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araçlar var. Avrupa Adalet Divanı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Land Rover Company bu seri arızaları kabul etmediği müddetçe maalesef çok büyük manevi zararlar görür. CEO, kamuoyuna açıklama yapmalı ve Range Rover Vogue SUV’lar, ‘Geri Çağrılmalı’, biz bu davayı dünyadaki bütün tüketicileri temsilen açtık, motor arızalı araçların trafikte olmaları bütün insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum, bir insan hakkı ve tüketici hakkı ihlalidir. Avrupalı cesaretli Savcılarda Soruşturma başlatmalı” ifadelerini kullandı.



“İNGİLİZ KRALİÇESİNE MEKTUP GÖNDERECEĞİZ”



Cambridge Üniversitesi’nden bir Türk akademisyenin İngiltere Başbakanı ve İngiliz Kraliçesine gönderilmek üzere konuyla ilgili bir mektup hazırladığını anlatan Yakut, “Land Rover Company şirketi hakkında Kraliçeden, hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Konuyu kendilerine arz edip bir soruşturma başlatmalarını isteyeceğiz. Şirket bu arızaları kabul etmediği sürece Avrupa Adalet Divanı olsun Avrupa Tüketiciler Birliği olsun bunlar tarafından soruşturmalar başlayacak. Şirketin savunması alınacak ve Range Rover motorlarındaki seri arızalar tespit edilecek. AB, Land Rover’a ceza verebilir” dedi.



TOPLATMA DAVASI AÇILDI



Toplatma davası açtıklarının altını çizen Engin Yakut, “Gümrük Bakanlığımızdan inceleme başlatmasını bekliyoruz. Vergi ve gümrük kaçakçılığıyla ilgili de Türkiye distribütörü hakkında Savcılığımızın soruşturma başlatması için suç duyurusunda bulunacağız. Bu davayı kazandığımız takdirde, uluslararası ‘Tanıma ve Tenfiz’ yoluyla, Avrupa’daki bütün Range Rover Vogue SUV’ları toplatma hakkını elde edeceğiz” dedi.



