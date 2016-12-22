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Eniştenin, kayınbiraderinin parasını çaldırttığı iddiası

- Kayınbiraderinin 560 bin lirasını, hırsızlara bildirerek çalınmasını sağladığı ileri sürülen eniştenin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

Eniştenin, kayınbiraderinin parasını çaldırttığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kayınbiraderinin 560 bin lirasını, iş birliği yaptığı hırsızlara çaldırdığı ileri sürülen enişteyle 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de sahibi olduğu kafeyi 560 bin liraya satan Kemal O. (43) buradan elde ettiği parayı kız kardeşinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde bulunan kasaya koydu. Söz konusu eve 9 Kasım'da giren hırsızlar, kasadan 560 bin lirayı çaldı.

İhbar üzerine olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Esenler, Silivri ve Bağcılar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, telefon kayıtlarını inceledikleri şüphelilerin, hırsızlıktan önce Kemal O'nun diğer kız kardeşinin eşi Nevruz U. ile görüştüklerini tespit edince, enişteyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen enişte Nevruz U. ile şüphelilerden R.Y, T.Y. ve R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde Nevruz U'nun eşinin telefonunu kurcalarken kayınbiraderinin parasını, baldızının evinde sakladığını öğrendiği, hırsızlık şüphelileriyle beraber parayı yarı yarıya paylaşmak için anlaştıkları, ancak şüphelilerin enişteyi tehdit edip sadece 20 bin lira verdiklerini anlattığı ileri sürüldü. Tutuklanan R.Y'nin de olaydan sonra yaklaşık 250 bin lira değerinde lüks otomobil satın aldığının tespit edildiği belirtildi.

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