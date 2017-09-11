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ENKS Suriye anayasası için Rusya'dan talepte bulundu

- ENKS Başkanı Bro, Suriye Kürtlerinin yeni anayasada haklarını garanti altına almak için Rusya'dan taleplerde bulunduklarını belirtti

ENKS Suriye anayasası için Rusya'dan talepte bulundu

ERBİL (AA) - Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bro, Kürtlerin yeni anayasadaki haklarının garanti altına alınması için Rus yetkililerle görüştüklerini açıkladı.

Bro, AA muhabirine Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile bir araya geldiklerini belirten Bro, "Görüşmede, Suriye Kürtlerinin yeni anayasada haklarını garanti altına almak için Rusya'dan taleplerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Bogdanov ile yaptıkları görüşmenin çok olumlu ve verimli geçtiğini dile getiren Bro, Suriye anayasasında Kürtlerin haklarının garanti altına alınması konusunda Rusya'nın kendilerine taahhütte bulunduğunu kaydetti.

Rus yetkilileriyle görüşmelerinde ayrıca Arapça'nın yanı sıra Kürtçe'nin de resmi dil olması ve vatandaşlık haklarının tanınmasını istediklerini söyledi.

- "Riyad 2 toplantısına bağımsız bir heyetle katılacağız"

Görüşmenin diğer bir bölümünde ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan toplantıların ele alındığını belirten Bro, "Rus yetkililere, ENKS olarak Riyad 2 toplantısına bağımsız bir heyetle katılacağımızı ilettik." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında yer alan ENKS, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin desteğiyle Ekim 2011 yılında kuruldu.

Terör örgütü PKK/PYD'ye muhalif Kürt partileri bünyesine alan ENKS, örgütün baskılarından dolayı Suriye'nin kuzeyinde siyasi faaliyet yürütemiyor.





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Anahtar Kelimeler:
ENKSIrakİbrahim BroSuriyeli Kürtler
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