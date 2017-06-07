"Ensar şehri" sığınmacılar için seferber oldu

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye’de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarınca dağıtılan yardımlar sığınmacıların yüzünü güldürüyor.

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Suriyeliler yerleştikleri Şanlıurfa'da yaşam mücadelesi verirken savaş mağdurlarına zor günlerinde destek olan Şanlıurfa halkı, ramazanda da onları yalnız bırakmıyor. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı mübarek ayda yardımlar daha yoğunlaşıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu, hayırseverlerden temin ettiği insani malzemelerini kentte kendi imkanlarıyla yaşayan Suriyelilere dağıtıyor.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın dünyanın ve Türkiye'nin en fazla misafir barındıran kenti olduğunu söyledi.

Kentte 650 bin Suriyelinin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Gerem, "İstiyoruz ki bu kardeşlerimizin ramazan ayında sofraları mahzun olmasın, bereketlensin, şenlensin istiyoruz. İnşallah ramazan ayında kapısını çalmadığımız aile kalmayacak. Bizde kayıtlı 45 bin aileye yardım yapıyoruz. İnşallah hepsi ramazanın bereketinden faydalanacaklar." diye konuştu.

- Daha fazla yardım dağıtacağız

Suriyelilere yardım toplamak için ramazan ayı öncesinde Türkiye turu yaparak bazı kentlere gittiklerini ve yardım konusunda görüşmeler yaptıklarını anlatan Gerem, ramazanda yardımları artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Gerem, yardıma muhtaç ailelerin tespitini yaparak yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Lojistik merkezimize sürekli yardımlar geliyor ve biz onları hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. İhtiyacı olan ailelere çocuk mamasından tutun bezine, yatak, kıyafet gibi ne tür ihtiyaçları varsa onu veriyoruz. Geçen yıl ramazanda 66 tır yardım malzemesi dağıttık. İnşallah bu ramazanda 66 tırın üzerinde yardım malzemesi dağıtacağımıza inanıyorum" dedi.

- Yardımlar 2 katına çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla da savaşın başladığı günden bu yana Suriyeli sığınmacılara yardımlar yaptıklarını belirtti.

Ramazanın bereketiyle kendilerine yardımların miktarının artığını ifade eden Atilla, "Biz, yardımları Suriyeli kardeşlerimize ramazan dolayısıyla bir buçuk, iki kat fazla olarak dağıtıyoruz. Ramazan öncesinde sığınmacılara 50 bin ekmek dağıtırken şimdi 75 bin ekmek dağıtıyoruz. İnşallah imkanlar ölçüsünde bunu daha da artırırız" sözlerine yer verdi.

Suriyelilerin yaşadığı evlerin kapısını tek tek çalarak hazırladıkları paketleri teslim ettiklerini anlatan Atilla, ramazan ayında 750 bin lira ile bir milyon lira değerinde yardım dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.