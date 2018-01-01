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Ensemble Masques, 21 Ocak'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın son dönemdeki başarılı barok topluluklarından biri olan Ensemble Masques, oda müziği sevenlerle buluşacak."Deniz Müzesi Barok Konserleri" serisinin üçüncü etkinliğinde sahne alacak topluluk, 21 Ocak'ta...

Ensemble Masques, 21 Ocak'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın son dönemdeki başarılı barok topluluklarından biri olan Ensemble Masques, oda müziği sevenlerle buluşacak.

"Deniz Müzesi Barok Konserleri" serisinin üçüncü etkinliğinde sahne alacak topluluk, 21 Ocak'ta Deniz Müzesi'nde konser verecek.

17. ve 18. yüzyılda yazılmış eserler üzerinde uzmanlaşan Ensemble Masques, Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Arcangelo Corelli, Jan Dismas Zelenka, Henry Purcell, Antoine Forqueray ile François Couperin'in eserlerini yorumlayacak.

Klavsende Olivier Fortin, barok obuada Neven Lesage, viola da gambada Andreas Linos, barok kemanda ise Simon Louis Pierre ile Paul Jean Monteiro'dan oluşan grup, Fransa'da "Diapason d'Or" ve "Choc de Classica" ile dünyanın ünlü ve etkili klasik müzik dergilerinden Gramophone'un verdiği "Editors’s Choice" ödüllerine layık görüldü.

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BACHBarokDeniz MüzesiEnsemble MasquesKonser
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