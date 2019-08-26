ENTECH’i destekliyor!

İnsanların, hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için daha düşük maliyetli, daha yaygın ve daha hızlı çözümlerin arayışı sırasında çevreye verdiği zararın önüne geçebilmek için başta belediyeler olmak üzere devletin hemen her kurumu, temiz çevre ve sıfır atık çözümleri geliştirmeye başladı. Türkiye’nin en büyük fuarcılık şirketi CNR Holding, sıfır atık alanında belediyelerin elini güçlendirmek için Avrasya’nın en prestijli fuar organizasyonlarından birini hayata geçiriyor.







CNR tarafından yaşanabilir çevre için sıfır atık misyonuyla düzenlenen Entech, tüm belediyelerin üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğini de arkasına alarak, Türkiye’nin en prestijli çevre teknolojileri ve sıfır atık fuarı olarak hayata geçirilecek.



Entech’e destek veren tüm belediyelerin, 2023 yılına kadar, sınırları içerisinde bulunan tüm kamu ve özel kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı”’na uygun hale getirmesi gerekiyor.