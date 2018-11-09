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Enuygun.com en çok satış yapan online acente seçildi

- Enuygun.com, Sunexpress Havayolları’nın değerlendirmesinde Marmara Bölgesi’nde 2017 yılının "En Çok Satış Yapan Online Acentesi" oldu

Enuygun.com en çok satış yapan online acente seçildi
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İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Sunexpress Havayolları’nın her sene yaptığı bölgesel değerlendirmede Marmara Bölgesi’nde 2017 yılının “En Çok Satış Yapan Online Acentesi” seçildi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com, Sunexpress Havayolları’nın her sene yaptığı bölgesel değerlendirmede Marmara Bölgesi’nde 2017 yılının “En Çok Satış Yapan Online Acentesi” oldu.

Bu sene 10. yaşını kutlayan Enuygun.com, farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak kullanıcılarına en uygun bileti kolayca satın almalarını sağlayan bir hizmet sunuyor. 20 milyondan fazla aylık ziyaretçisi olan Enuygun.com’da her ay yüz binlerce uçak bileti satılıyor.

5 milyondan fazla kişinin indirdiği "Uçak Bileti by Enuygun" mobil uygulaması, Türkiye'nin en fazla tercih edilen seyahat uygulamalarından biri konumunda bulunuyor. 2017 yılında Amerika ve Avrupa’da hizmet vermeye başladığı Wingie markasıyla varlığını yeni ülkelerde de güçlendirmeyi ve yeni kullanıcılarla buluşmayı hedefliyor.


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