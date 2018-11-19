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Enuygun.com, Wingie'ye İspanyolca dil seçeneğini ekledi

- Enuygun.com Üst Yöneticisi Çağlar Erol: - "Hedefimiz bir Türk markası olarak 2028'e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girmek"

Enuygun.com, Wingie'ye İspanyolca dil seçeneğini ekledi
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İSTANBUL (AA) - Uçak bileti sitesi enuygun.com, geçen yıl Almanca ve İngilizce olarak Avrupa ve Amerika'da hizmet vermeye başladığı uluslararası markası Wingie'ye İspanyolca dil seçeneğini ekledi.

Enuygun.com tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası markası Wingie'ye, İngilizce ve Almanca'nın yanı sıra İspanyolca dil seçeneğini dahil etti. Böylece enuygun.com, Wingie.es ile İspanyolca konuşulan ülkelerde hizmet vermeye başladı.

Wingie.es, İspanyolca konuşulan ülkelerdeki kullanıcılara, farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak en uygun bileti satın almalarını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp bilgi birikimimiz ve tecrübemizle beraber bir dünya oyuncusu olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz bir Türk markası olarak 2028'e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girmek." değerlendirmelerini yaptı.

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Enuygun.comWingie
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